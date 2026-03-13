به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا برادران در سخنرانی مراسم راهپیمایی روز قدس با تأکید بر لزوم توجه به نصرت الهی و وحدت ملی، به بررسی علل ترور دانشمندان کشور و خطرات جریان سازش پرداخت.
حجتالاسلام برادران ضمن اشاره به شرایط حساس کنونی و اهمیت روز قدس، اظهار کرد: آنچه مانع دریافت نصرت الهی میشود، تنها ارادههای ضعیف است.
حجتالاسلام برادران تصریح کرد: آنچه اکنون باید با جدیت دنبال کنیم، توجه به وحدت جامعه است. ما باید با افرادی که زمینهساز سازش میشوند، همکاری نداشته باشیم و خط سازش را به شدت محکوم کنیم.
وی با تأکید بر اینکه سازش باید در جامعه منفور شود، افزود: اگر در راهپیماییها و گردهماییهای شبانه ما، سازش منفور شود، جامعه میتواند مشمول نصرت الهی گردد. قرآن میفرماید که ما شما را یاری کردیم تا زمانی که استقامت کردید، اما وقتی شل شدید، اختلافها آغاز شد.
در بخش دیگری از این سخنرانی، حجتالاسلام برادران به تحلیل مفاهیم دینی پرداخت و خاطرنشان کرد: تمام اسلام و دین در محتوای منجیای خلاصه شده است که نمرودیان درست کردهاند.
وی با اشاره به داستان حضرت ابراهیم (ع)، بر لزوم ایستادگی در برابر طاغوتهای زمان تأکید کرد.
