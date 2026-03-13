  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

ناامیدی دشمن از برکات حکومت الهی است

بیرجند- امام جمعه موقت بیرجند گفت: اولین برکت عظیم حاکمیت الهی ناامید شدن دشمن است چرا که بعد از مأیوس شدن دشمن فرصت نشر دین پیدا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی رحیم آبادی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه بیرجند اظهارکرد: برپایی حاکمیت الله یکی از اهداف اصلی دین است.

امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: اولین برکت عظیم حاکمیت الهی ناامید شدن دشمن است چرا که بعد از مأیوس شدن دشمن فرصت نشر دین پیدا می شود.

رحیم آبادی تأکید کرد: امروزه موضوع بیعت با رهبر معظم انقلاب مطرح است که البته این بیعت تنها یک مسئله شعاری نیست.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران اسلام از جنس سلمان و عمار هستند، ادامه داد: حضور مردم در تجمعات شبانه نقش اصلی در قوام پایه های نظام اسلامی دارد.

امام جمعه بیرجند گفت: ما در روزهایی بدون رهبر ولی با عنایات ولی عصر(عج) کشور را به جلو بردیم و دشمن را به ناتوانی رساندیم.

رحیم آبادی با اشاره به اینکه علاوه بر مردم امروز نیروهای مسلح حماسه آفرینی می کنند، ادامه داد: مردم ما پرچم ایران و اسلام را به جلو خواهند برد.

کد خبر 6773442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها