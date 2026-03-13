ناامیدی دشمن از برکات حکومت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی رحیم آبادی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه بیرجند اظهارکرد: برپایی حاکمیت الله یکی از اهداف اصلی دین است.

امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: اولین برکت عظیم حاکمیت الهی ناامید شدن دشمن است چرا که بعد از مأیوس شدن دشمن فرصت نشر دین پیدا می شود.

رحیم آبادی تأکید کرد: امروزه موضوع بیعت با رهبر معظم انقلاب مطرح است که البته این بیعت تنها یک مسئله شعاری نیست.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران اسلام از جنس سلمان و عمار هستند، ادامه داد: حضور مردم در تجمعات شبانه نقش اصلی در قوام پایه های نظام اسلامی دارد.

امام جمعه بیرجند گفت: ما در روزهایی بدون رهبر ولی با عنایات ولی عصر(عج) کشور را به جلو بردیم و دشمن را به ناتوانی رساندیم.

رحیم آبادی با اشاره به اینکه علاوه بر مردم امروز نیروهای مسلح حماسه آفرینی می کنند، ادامه داد: مردم ما پرچم ایران و اسلام را به جلو خواهند برد.