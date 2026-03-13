حضور مردم در راهپیمایی روز قدس طراحی دشمنان برای ناامیدی را خنثی کرد

مهرداد لاهوتی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در رشت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصاویر دریافتی از راهپیمایی در سراسر کشور اظهار کرد: امروز واقعاً شاهد صحنههای باشکوهی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور بودیم. این حضور معنادار نشان داد که مردم همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و طراحی دشمنان برای به حاشیه راندن مسئله فلسطین با شکست مواجه شده است.
وی افزود: دشمنان حداقل در ماههای گذشته طراحی کرده بودند تا مردم را از انقلاب اسلامی ناامید کنند و مسئله فلسطین را به فراموشی بسپارند، اما امروز مردم با حضور پرشور خود پاسخ کوبندهای به این توطئهها دادند.
لاهوتی تأکید کرد: پیام روشن راهپیمایی امروز به جهانیان این بود که ملت ایران تا آزادی قدس شریف و نابودی کامل رژیم صهیونیستی از آرمانهای خود دست برنخواهد داشت و هرگونه توطئه دشمنان برای عادیسازی روابط با این رژیم غاصب را محکوم میکند.
وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنههای دفاع از انقلاب تا دفع کامل شر دشمنان ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: مردم ما ثابت کردهاند که در همه صحنهها پای کار هستند و این حضور تا هفته آینده و تا زمانی که دشمنان از منطقه ریشهکن شوند، ادامه خواهد داشت.
لاهوتی در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم روزهدار لنگرود و سایر شهرهای استان گیلان در راهپیمایی روز قدس، گفت: این حضور نماد وحدت و همدلی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و یقین داریم با این پشتوانه مردمی، هیچ توطئهای نمیتواند به کیان انقلاب اسلامی آسیب برساند.
