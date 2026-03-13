دیارمیرزا یکپارچه فریاد «مرگ بر اسرائیل»؛ همه برای قدس آمدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان از راه رسید تا دنیا بار دیگر ببیند نه گرما و نه سرما، نه تهدیدها و نه تحریم‌ها، هیچ کدام نمی‌تواند سدی برای حضور ملتی باشد که دفاع از فلسطین را واجب‌تر از هر چیز می‌دانند. امروز شهر رشت، چونان سایر شهرهای ایران، حال و هوایی دیگر داشت؛ حال و هوای وحدت، حال و هوای مقاومت، حال و هوای فریاد علیه ظلمی بیش از ۷۰ ساله.

از طلوع آفتاب تا فریادهای ظهرگاهان

قرار بود راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح آغاز شود، اما مردم مؤمن و روزه‌دار رشت از همان ساعات اولیه طلوع آفتاب در مسیرهای سه گانه‌ای که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از روزها قبل اعلام کرده بود، حضور یافتند. همه بودند؛ از پیر و جوان تا زن و مرد و کودک خردسالی که در آغوش مادر، نگاهش به انبوه جمعیت خیره مانده بود.

سردی هوا هم نتوانست مانع حضورشان شود. آنها آمده بودند تا بگویند با وجود همه مشکلات، هنوز پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند. آمده بودند تا اعلام کنند اگر فلسطین نباشد، آنها نیز نیستند.

عبور از روی پرچم‌های استکبار

حاضران با فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب مسیرهای سه گانه را به سمت میدان مصلای امام خمینی(ره) را پیمودند. جلوه‌های این راهپیمایی اما تماشایی بود؛ پیرمردی که عصازنان مسیر را طی می‌کرد، کودکی که دست پدر را محکم گرفته بود و زنانی که با مشت‌های گره‌کرده، انزجار خود را فریاد می‌زدند.

روزه‌داران رشتی با عبور از روی پرچم‌های آمریکا و اسرائیل، پیامی روشن به جهانیان مخابره کردند: روزی که رهبر شهیدمان وعده داده‌اند نزدیک است و قبله مقاومت، قدس شریف، برای همیشه آزاد خواهد شد.

مسئولان در کنار مردم؛ نماد وحدت

در این میان، مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و روحانیون نیز در کنار مردم حضور داشتند تا نشان دهند مردم و مسئولان نظام مقدس اسلامی در کنار یکدیگر و با وحدت، به دنبال نابودی رژیم سفاک صهیونیستی هستند.

حضور مردم توطئه فراموشی فلسطین را خنثی می‌کند

«هادی سیفی» یکی از راهپیمایان، در گفتگو با خبرنگار مهر، روز قدس را یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی دانست و گفت: هر کسی با حضورش در این راهپیمایی، به اندازه سهم خود برای حفظ این دستاورد عظیم کمک می‌کند.

وی افزود: راهپیمایی روز قدس نماد عظمت و وحدت مسلمانان، یکپارچگی امت اسلامی در استکبارستیزی و کنار گذاشتن تمامی سلیقه‌ها برای صف‌بندی حق در مقابل باطل است.

سیفی تأکید کرد: هر اندازه شکوه حضور ملت مسلمان در این روز بیشتر باشد، توطئه حذف فلسطین از نقشه جغرافیای جهانی و فراموشی مسئله فلسطین خنثی خواهد شد.

دفاع از فلسطین، دفاع از مرزهای ایران است

«مرجان نعمتی صبا» یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی روز قدس رشت پیروی از فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری را دلیل اصلی حضور خود در این راهپیمایی عنوان کرد و افزود: امام خمینی (ره) با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، مسئله فلسطین را به عنوان مسئله اول جهان اسلام مطرح کردند و امروز ما با حضور خود پاسدار این میراث گرانبها هستیم.

نعمتی صبا با بیان اینکه دفاع از فلسطین و قدس شریف، به منزله دفاع از ایران است، تصریح کرد: امروز مرزهای دفاع از انقلاب اسلامی فراتر از جغرافیای ایران است و هر کجا مسلمانی مورد ظلم قرار گیرد، وظیفه ما برای دفاع از او وجود دارد. مردم مظلوم فلسطین نزدیک به هشت دهه است که زیر بار سنگین‌ترین جنایت‌ها و ظلم‌ها زندگی می‌کنند و ما نمی‌توانیم در برابر این ظلم سکوت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نزدیک شدن به ایران از طریق همراه کردن کشورهای عربی، خاطرنشان کرد: دشمنان به خوبی می‌دانند که محور مقاومت، مهمترین مانع در برابر تحقق اهداف شوم آنان در منطقه است. آنها تلاش می‌کنند با عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، جبهه مقاومت را تضعیف کنند.

نعمتی صبا تأکید کرد: ما با دفاع از ملت فلسطین و محور مقاومت، این نقشه را نیز همانند سایر نقشه‌های آنان خنثی می‌کنیم. امروز مردم ایران با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز قدس، پیام روشنی به دنیا مخابره کردند که آرمان فلسطین زنده است و تا آزادی قدس شریف، این راه ادامه خواهد داشت.

پاسخ کوبنده به جنایات صهیونیست‌ها

«قاسم مصفا» معاون رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در گفت‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس و پیشینه مبارزاتی مردم گیلان اظهار کرد: مردم دیار میرزا کوچک خان جنگلی، همواره در طول تاریخ پرچمدار مبارزه با استکبار و ظلم بوده‌اند. حضور پرشور امروز آنها در راهپیمایی روز قدس، تداوم همان راهی است که میرزا بنیان نهاد. گیلان همواره دیار مجاهدان و آزادگان بوده و امروز نیز مردم رشت ثابت کردند که هنوز هم خون میرزا در رگ‌هایشان جاری است.

وی افزود: مردم رشت با حضور حماسی خود در این راهپیمایی، پاسخ کوبنده‌ای به جنایات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی دادند. حملات وحشیانه‌ای که به شهادت رهبر شهید امت اسلامی و جمعی از سرداران و فرماندهان رشید انقلاب انجامید، با فریادهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» از سوی مردم روزه‌دار رشت پاسخ داده شد.

معاون رسانه‌ای ارشاد گیلان با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در این راهپیمایی تصریح کرد: آنچه در راهپیمایی امروز رشت جلوه‌گری می‌کرد، وحدت و همدلی مثال‌زدنی تمامی اقشار جامعه بود. پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگ‌سال، همه و همه با یک هدف مشترک در مسیرهای چهارگانه حضور یافتند. این وحدت، پیام روشنی برای دشمنان دارد که امت اسلامی در برابر صهیونیسم بین‌الملل متحد و یکپارچه ایستاده است.

بیعت با آرمان‌های انقلاب و رهبری

مصفا تأکید کرد: حضور باشکوه مردم رشت در روز قدس، بیعتی دوباره با آرمان‌های امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری بود. مردم با این حضور نشان دادند که هنوز هم پای ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و دفاع از مظلومان عالم را فراتر از مرزها وظیفه خود می‌دانند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اهداف دشمنان، به حاشیه راندن و فراموشی مسئله فلسطین است. آنها تلاش می‌کنند با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، آرمان آزادی قدس را به فراموشی بسپارند. اما حضور پرشور مردم رشت در راهپیمایی روز قدس، این توطئه را خنثی کرد. آنها به جهانیان ثابت کردند که فلسطین هرگز فراموش نخواهد شد و تا آزادی قدس شریف، مبارزه ادامه دارد.

جلوه‌های ماندگار یک حضور تاریخی

معاون رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با توصیف صحنه‌های حضور مردم رشت گفت: عبور پیرمردان و پیرزنان عصازن از مسیرهای راهپیمایی، حضور مادرانی که کودکان خود را در آغوش گرفته بودند، نوجوانان و جوانانی که با مشت‌های گره‌کرده از روی پرچم‌های آمریکا و اسرائیل عبور می‌کردند، همه و همه جلوه‌های ماندگاری بود که امروز در رشت ثبت شد.

رسالت رسانه‌ها در انعکاس این حماسه

مصفا در پایان با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در پوشش این رویداد عظیم گفت: رسانه‌های استان گیلان با انعکاس گسترده این حماسه باشکوه، نقش مؤثری در انتقال پیام ملت ایران به جهانیان ایفا کردند. امیدواریم با همدلی و همکاری همه فعالان این عرصه، بتوانیم در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و انقلابی گام‌های مؤثری برداریم.

امروز مردم دیار میرزا کوچک جنگلی بار دیگر افتخار آفریدند. آنها با مشت‌های گره‌کرده و قدم‌های استوار، به جهانیان ثابت کردند که آرمان قدس هرگز فراموش نخواهد شد. آنها آمدند تا بگویند تا زخم فلسطین بر پیکر دنیا باقی است، نه اینکه نخواهند، بلکه نمی‌توانند آرام بگیرند.