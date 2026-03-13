به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل با نامگذاری روز قدس، نور امید را به دل مظلومان فلسطینی تاباند.
وی افزود: امام خمینی(ره) با این نامگذاری میلیونها انسان آزاده و مبارز را برای مقابله عملی با توطئههای رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جهانخوار مصممتر و استوارتر کرد.
خطیب جمعه بندر امام خمینی خاطرنشان کرد: روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفان بردارند و سر جای خود بنشینند. روز قدس نماد مظلومیت فلسطین و اشغالگری رژیم صهیونیستی است.
حجت الاسلام عبادی با اشاره به انتخاب سومین رهبر انقلاب توسط مجلس خبرگان بیان کرد: انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای که رهبری جوان، شجاع، آگاه به زمان، مقتدر، با صلابت و ادامه دهنده راه امام کبیر و امام شهیدمان است، شجاعت و انقلابیگری اعضای مجلس خبرگان رهبری را به اثبات رساند و دشمنان را مأیوس کرد.
وی متذکر شد: اگرچه قلوبمان به خاطر شهادت رهبر و مقتدای امت اسلامی جریحهدار است اما خبر انتخاب مسرتبخش، امیدآفرین و شایسته حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای که شاگرد مبرز مکتب حسینی رهبر شهید انقلاب که مفتخر به عنوان فرزند شهید و همسر شهید هستند، روح امید، نشاط و پیروزی را بیش از هر زمانی در دل آحاد ملت ایران به ویژه خانوادههای معزز شهدا و عموم امت اسلامی و آزادیخواهان و مستضعفان جهان گسترش داد.
امام جمعه بندر امام خمینی به اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای(دام ظله) اشاره و تصریح کرد: این پیام، پیام اقتدار، صلابت، مبارزه با استکبار جهانی، انسجام ملی و نشان دهنده ادامه راه امامین انقلاب است.
وی همچنین نقشهها و دسیسههای دشمن را یادآوری و عنوان کرد: دشمن نادان که با توهم تغییر نظام اسلامی به ایران حمله کرد، با اقتدار، بصیرت و شجاعت ملت ایران اسلامی و نیروهای مسلح در این امر ناکام ماند.
وی تأکید کرد: به حول و قوه الهی نیروهای مسلح، دشمن متجاوز را طوری تنبیه و مجازات خواهند کرد که هیچگاه از خاطره آنان نرود و هیچگاه جرأت تجاوز به خاک مقدس ایران اسلامی را به خود ندهند.
خطیب جمعه بندر امام خمینی در پایان گفت: دشمنان خبیث آمریکایی - صهیونیستی نه تنها نتوانستند نظام اسلامی را تغییر دهند حتی نتوانستند شعار ملت ایران اسلامی را تغییر دهند و هنوز ملت ایران اسلامی این شعار را سر میدهند «دست خدا بر سر ماست، خامنهای رهبر ماست».
