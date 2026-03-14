به گزارش خبرنگار مهر، از ساعاتی قبل مردم ولایتمدار مازندران با حضور گسترده در میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف استان، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید اعلام کردند.

حاضران در این تجمع‌ها با سردادن شعارهایی همچون «حیدر حیدر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، خشم و انزجار خود را از اقدامات تجاوزکارانه دشمنان اعلام کردند.

در این مراسم همچنین از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانفشانی‌های آنان در دفاع از امنیت و عزت کشور قدردانی شد و مردم با در دست داشتن پرچم‌های ایران و تصاویر شهدا، یاد و خاطره امام شهید و شهدای اخیر را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی با تأکید بر ادامه راه شهدا، بار دیگر با آرمان‌های امام شهید تجدید میثاق کرده و بر حمایت قاطع خود از رهبری و نظام اسلامی تأکید کردند.

استان مازندران که به «دیار علویان» شهرت دارد، در جریان حمله و تجاوز آمریکایی–صهیونیستی به میهن اسلامی تاکنون ۴۴ شهید تقدیم کرده است؛ شهدایی که خون آنان به گفته مردم این خطه، موجب استحکام بیشتر وحدت ملی و مقاومت در برابر دشمنان شده است.

مردم مازندران در پایان این تجمع‌ها با تأکید بر ادامه حضور در صحنه و حمایت از نیروهای مسلح، اعلام کردند که ملت ایران با اتکا به ایمان و وحدت، در برابر هرگونه تهدید و فشار دشمنان ایستادگی خواهد کرد.