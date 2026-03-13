  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

دور جدید حملات پاکستان به افغانستان

نیروهای مسلح پاکستان از حملات هوایی این کشور به مناطقی در افغانستان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان، پاکستان امروز جمعه اعلام کرد که ۳ نقطه در افغانستان شامل تیپ ۳۱۳ در کابل را هدف قرار داده است.

بر اساس اعلام این رسانه، اسلام آباد ادامه داد که این اقدام، عملیات هوایی پاکستان علیه عناصر تروریستی بوده است.

براساس اعلام نیروهای مسلح این کشور، عملیات هوایی علیه عناصر تروریستی در کابل، قندهار و پکتیا واقع در افغانسان روی داده است.

این در حالیست که اسلام آباد نام عملیات نظامی مذکور را «غضب للحق» نامیده و اعلام کرده است که تا تحقق اهداف از پیش تعیین شده ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6773468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بسم‌الله نیازی IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      2 0
      پاسخ
      پاکستان سالها است که گروه گروه آمده کرد به نام های مختلف وشیوهای جدید امروز هم بنام های مختلف جنگ علیه ملت افغانستان راه انداخته به آدرس های مختلف درصورت که زمینه گروه واختلالات خودش راه اندازی میکنه
    • مجید IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      2 0
      پاسخ
      پاکستان همسایه ای نامطمئن ، با دولتی نظامی و متحد آمریکا و سعودی‌ها و پناهگاه مطمئن تروریستهای مورد حمایت محور آمریکایی صهیونیستی سعودی است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها