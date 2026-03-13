دور جدید حملات پاکستان به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دان، پاکستان امروز جمعه اعلام کرد که ۳ نقطه در افغانستان شامل تیپ ۳۱۳ در کابل را هدف قرار داده است.

بر اساس اعلام این رسانه، اسلام آباد ادامه داد که این اقدام، عملیات هوایی پاکستان علیه عناصر تروریستی بوده است.

براساس اعلام نیروهای مسلح این کشور، عملیات هوایی علیه عناصر تروریستی در کابل، قندهار و پکتیا واقع در افغانسان روی داده است.

این در حالیست که اسلام آباد نام عملیات نظامی مذکور را «غضب للحق» نامیده و اعلام کرده است که تا تحقق اهداف از پیش تعیین شده ادامه خواهد داشت.