حملات پهپادی افغانستان به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع امنیتی به الجزیره اعلام کردند که نیروهای افغانستانی امروز جمعه حملات پهپادی به شمال غرب پاکستان انجام داده اند.

این منابع افزودند که مرکز اقامت سربازان و انبارهای تسلیحات و مهات در شهر کوهات در شمال غرب پاکستان هدف قرار گرفته است.

این درحالی است که ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که هواپیماهای پاکستانی انبارهای سوخت وابسته به شرکت هوایی کام ایر افغانستان را در نزدیکی فرودگاه قندهار هدف قرار داده اند.

از سوی دیگر برخی رسانه‌های پاکستانی از چند حمله پهپادی از افغانستان به برخی مناطق پاکستان خبر می دهند و اینکه همه عملیات پروازی در فرودگاه بین المللی شهر اسلام‌آباد به حالت تعلیق درآمده است.

ساعاتی قبل، پاکستان اعلام کرده بود که ۳ نقطه در افغانستان شامل تیپ ۳۱۳ در کابل را هدف قرار داده است.

بر اساس اعلام این رسانه، اسلام آباد ادامه داد که این اقدام، عملیات هوایی پاکستان علیه عناصر تروریستی بوده است.

براساس اعلام نیروهای مسلح این کشور، عملیات هوایی علیه عناصر تروریستی در کابل، قندهار و پکتیا واقع در افغانسان روی داده است.

این در حالیست که اسلام آباد نام عملیات نظامی مذکور را «غضب للحق» نامیده و اعلام کرده است که تا تحقق اهداف از پیش تعیین شده ادامه خواهد داشت.