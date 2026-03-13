القاصی: راهپیمایی روز قدس نمایش صلابت و وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز (جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴) همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در تهران آغاز شد و علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه جمعی از مسئولان قضایی قضات و کارکنان دادگستری استان، در نخستین دقایق آغاز مراسم با حضور در میان مردم مؤمن و انقلابی تهران، در این حرکت عظیم مردمی شرکت کردند.

القاصی، حضور ملت ایران در تمامی صحنه‌های انقلابی و ملی را یکی دیگر از نمادهای پایبندی مردم و مسئولان به آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب و همچنین لبیک به منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) که در اولین پیام معظم له به آن اشاره شد دانست و تأکید کرد: ملت بزرگ ایران همواره با صلابت، بصیرت و روحیه‌ای مثال‌زدنی در برابر توطئه‌ها و فتنه‌افکنی‌های جبهه استکبار ایستاده و امروز نیز با حضور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر محاسبات دشمنان را باطل خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: حضور گسترده مردم در صحنه‌های سرنوشت‌ساز همچون یوم‌الله قدس، پیام روشنی برای دشمنان اسلام و مهاجمین به تمامیت ارضی کشور دارد.

وی تاکید کرد: این حضور با شکوه، در عین حال مسئولیتی سنگین‌تر برای مدیران و خدمتگزاران نظام است تا با احساس تکلیف بیشتر در مسیر خدمت صادقانه به مردم گام بردارند.

وی با بیان اینکه روز جهانی قدس یادگار ماندگار امام خمینی (ره) و نماد همبستگی ملت‌های آزاده در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با استعمارگران و متجاوزین است، خاطرنشان کرد: قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان تهران نیز همچون سال‌های گذشته همگام با آحاد ملت، با حضور پرشور خود در این راهپیمایی، پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و گسترش عدل و داد و احترام به حقوق انسان‌ها را اعلام می‌کنند.

شایان ذکر است: حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال، جلوه‌ای از وحدت، اقتدار ملی و استواری ملت ایران در دفاع از مظلومان جهان است که در عین حال در این راهپیمایی حمایت خود را با حضور میدانی از نیروهای مسلح و جان برکف در میدان‌های نبرد با متجاوزین صهیونیستی و آمریکایی با فریادها و مشت‌های گره کرده خود به نمایش گذاشته‌اند.