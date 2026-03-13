احتمال مواجهه با عملیات پرچم دروغین در روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در پاسخ به سوالی درباره انجام عملیات‌های پرچم دروغین توسط رژیم صهیونیستی طی جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان و سابقه انجام این امر از سوی اسرائیل و در ارتباط با سایر کشورها، اظهار کرد: مورد معروف آن «عملیات سوزانا» در سال ۱۹۵۴ است که کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند و بگوید یک ادعای تبلیغاتی است.

وی توضیح داد: در آن سالها برای اینکه انگلیس را در مصر حفظ کنند و مانع از خروج نیروهای انگلیسی شوند به خاطر دعوا بر سر کانال سوئز ماموران اسرائیل شروع به بمب گذاری و خرابکاری در ساختمان ها و امکانات متعلق به انگلستان در مصر کردند تا دولت مصر را متهم به این اقدامات کنند و باعث شوند انگلیس کماکان در مصر بماند. این عملیات لو رفت و تعدادی دستگیر و تعدادی کشته شدند.

سخنگوی وزارت خارجه یادآور شد: سالها بعد در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ رسما رژیم صهیونیستی اعتراف کرد این اقدام هماهنگ و حساب شده بوده است. در طول این چند دهه نیز بارها این اتفاق رخ داده اما گردن نمی‌گیرند. الان فضا مشوش و پیچیده است و امکان بسیار زیاد است که رژیم صهیونیستی عملیات‌هایی را با این هدف که نوعی شکاف بین ایران و کشورهای همسایه حاکم شود، طراحی و اجرا کند.

بقایی با اشاره سخنان اخیر تاکرکالرسون درباره دستگیری ماموران موساد در عربستان و قطر به هنگام بمب گذاری، تصریح کرد: بعد از آن اتفاقاتی رخ داد؛ مثل حمله پهپادی و موشکی به قبرس، ترکیه و آذربایجان که نیروهای مسلح ما رسما و صریحا اعلام کردند این حملات از جانب ایران نبوده است. برخی ادعا کردند شاید به خاطر جمینگ این پهپاد ها از مسیر خود منحرف شده باشند، اما احتمال آن زیاد هست عملیات پرچم دروغین اجرا شده باشد.

وی تصریح کرد: ما همسایگان را دعوت کردیم خیلی مراقب باشند و پیش داوری نکنند. نیروهای مسلح ما صریح و شجاعانه عملیات‌هایی که انجام می‌دهند را اعلام می‌کنند. ما ابایی نداشتیم که اعلام کنیم پایگاه‌های نظامی امریکا و امکانات لجستیک و پشتیبانی آنها در کشورهای منطقه که بخشی از سامانه عملیاتی امریکا علیه ایران در کشورهای منطقه است را در راستای دفاع از خودمان مورد حمله موشکی قرار دادیم.

سخنگوی وزارت خارجه خاطر نشان کرد: در مواردی که ما اقدامی انجام نداده‌ایم صریح گفته‌ایم که ما نبودیم. لذا این عملیات پرچم دروغین موضوع مهمی است که ممکن است در روزهای آینده هم با آن مواجه شویم.