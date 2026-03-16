بقایی: همه جنایات دشمن مستندسازی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری، در ابتدا با درود و گرامیداشت یاد شهدای میهن در جنگ تحنیلی، درباره استفاده از خاک کشورهای منطقه برای حمله به ایران گفت: ما در این تردیدی نداریم. از ماه ها قبل هشدارهای لازم را داده بودیم و خواسته بودیم از اینکه قلمرو انان مورد سواستفاده قرار بگیرد. همه اطمینان داده بودند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بر. اساس حقوق بین الملل هیچکس مجاز نیست سرزمین خودش را علیه کشور دیگر مورد استفاده قرار دهد. انچه که در این ۱۶ روز شاهد بودیم استفاده مستمر امریکا از پایگاه ها و تاسیساتش در منطقه برای طراحی تجاوز علیه ایران بود. قابل کتمان نیست. ما همواره از کشورهای خواهش کردیم مانع شوند و همواره تاکید کردیم هیچ خصومتی با کشورهای همسایه نداریم. ما الی ابد همسایه خواهیم بود و نمی خواهیم روابط ما دچار مشکل شود. در عین حال ما مورد تجاوز قرار گرفتیم و این حق ذاتی ماست که با تمام توان از خود دفاع کنیم. این نباید به معنای نقض حاکمیت سرزمینی کشورهای منطقه قلمداد شود. مستندسازی قطعا انجام می‌شود. اما نمی توان زیاد به. حسن نیت سازمان های بین المللی امید داشت. با وجود این وظیفه ماست همه موارد را مستندسازی کنیم.

وی در واکنش به اظهارات متناقض ویتکاف درباره مذاکرات گفت: ما با یک کارزار دروغ و فریب مواجهیم. انچه که نماینده امریکا بیان کرده مطلقا درست نیست. بحث یازده یا ده بمب ایران مثل این است که بگویید من یک معدن اهن کشف کردم و اگر فراوری شود و تبدیل به شمش فولادی شود می توان از ان چاقو درست کرد. همین قدر مضحک است. آنچه که در انجا مطرح شد صرفا بیان خود چیزی است که کشورهای اروپایی گفته بودند. انان دنیا را میترساند که اگر ماده ۶۰ درصد به ۹۰ درصد تبدیل شود می تواند به صورت بالقوه برلی تهیه ده بمب درست شود. چقدر فریبکارانه است. بقیه حرف های دیگر هم با همین معیار بسنجید. این ادعاها برای توجیه جنایتی است که مرتکب شدند. مردم دنیا باید اگاه باشند و مردم امریکا بدانند امریکایی ها حسن نیت برای مذاکره نداشتند و این گفته ها فرافکنی برای جنگی است که کل دنیا را در شرایط سخت قرار داده است. تنها عامل این وضعیت تصمیمگیران امریکایی هستند.

وی درمورد شرایط ایده ال برای پایان جنگ گفت: این جنگ را ما شروع نکردیم. ملت ما نمی پذیرند که ظرف ۹ماه کشورشان دوبار مورد تعارض قرار گیرد درحالیکه با حسن نیت مشغول انجام مذاکرات بودیم. این را نمیپذیرند که دوکشور شرور هرگاه که دردشان امد و دچار مشکل شدند ژست اتش بس نمایش دهند وپس از مدتی مجددا شروع کنند. در شرایط کنونی با در نظر داشتن تحربه خردادماه نیروهای مسلح و حاکمیت ما مصمم به دفاع است تازمانیکه دشمن به این نتیجه برسد که هرگاه خواست جنگی را شروع کند. نیروهای مسلح ما تا جایی که لازم باشد به دفاع ادامه خواهد داد.

بقائی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه رهبر انقلاب در پیامشان بر لزوم جبران خسارت تاکید کردند، دستگاه دیپلماسی چه سازو کاری در اینباره مد نظر دارد، گفت: مهمترین کار ما مستندسازی جنایات است. چارچوب حقوقی خیلی روشن است. ما با یک جنگ غیرقانونی مواجه هستیم. در چارچوب ان جنایاتی دارد صورت می‌گیرد که برخی نسل کشی است. وقتی بیان میکنند ژن ایرانی متفاوت است و وقتی به زنان وکودکان حمله میکنند نشانه از نیتشان برای حمله به یک ملت است. حتما همه اینها مستندسازی خواهد شد.

وی در مورد اینکه ایا اقدامی از سوی کشورها برای مجاب کردن کشورهای متحاوز بودیم، گفت: بهترین جااب کنندگان برای توقف تجاوز نیروهای مسلح شجاع ایران هستند.

وی در مورد تماس های تلفنی میان روسای جمهور ایران وروسیه و میانجیگری روسیه برای توقف جنگ تصریح کرد: اینکه طرف های مختلف با ما صحبت میکنند وبعد با طرف های دیگر صحبت میکنند به خودشان مربوط است. انجه به ما مرتبط ایت تمرکز بر دفاع از کیان ایران است. مردم‌ما در معرض موشکهای امریکا ورژیم‌هستند در این شرایط جز از دفاع ایا میتوانیم از چیز دیگری صحبت کنیم. ما در حال دفاع از خودمان هستیم و تا زمانی که تصمیم گیران ما تشخیص دهند این دفاع را ادامه میدهیم.

سخنگوی‌وزارتخارجه در مورد توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق، افزود: مراجع نظامی و امنیتی ما در تماس مستمر و نزدیک با دولت عراق و مسوولان اقلیم کردستان هستند. به خوبی می دانند که هرگونه سواستفاده از وضعیت موجود برای ناامن سازی مرزها تبعاتش گسترده خواهد بود. تا الان هم همکاری خوبی صورت گرفته است.

وی در مورد رویکرد دوگانه پاکستان در قبال تحولات منطقه و همچنین حمله انها به افغانستان، گفت: تکلیف روشن است. ایران بعنوان سک‌کشوراسلامی در ماه رمضان مورد تعرض قرار کرفت. در چنین شرایطی یگانگی اسلامی‌اقتضا میکند همه کشورهای مسلمان در برابر این‌تجاوز نظامی اشکارموضع روشنی اتخاذ کنند. قطعنامه ای که در شورای امنیت مطرح شد به هیچ‌عنوان قابل دفاع نیست. تاریخ قضاوت خواهد کرد که هرگونه مماشات دربرابر قانون شکنی وتجاوز علیه یک‌ کشور تبعاتش متوجه همه کشورها خواهد شد. مردم ایران اینروزها را خوب بخاطر خواهند سپرد و مواضع دوپهلو و بی تفاوتی ها و حمایت های تلویحی را به یاد خواهند داشت.

وی در مورد اسیب به سفارتخارنه ها در ایران، گفت: طی اینروزها یکی از مکان هایی که مورد تعرض قرار گرفت دومقر پلیس دیپلماتیک‌در تهران بود که مهم ترین وظیفه آن حفاظت از امنیتی سفارتخانه ها است. این نشاندهنده مخالفت امریکا با نهادهای دیپلماتیک است. در مورد خسارات به سفارتخانه ها نیز در حال مستندسازی هستیم که منتشر خواهد شد.

وی درمورد مصادره اموال ایرانیان توسط امارات، گفت: کنسولگری ما در دبی فعال است. روابط دیپلماتیک‌ما برقرار است. شرایطی که ایجاد شد وضعیت جدیدی را ایجاد کرده است. این اخبار را ماهم‌شنیدیم. وزارتخارجه این موضوعات را پیگیری خواهد کرد. ما با همه کشورهای حوزه خلیج‌فارس تمایل به ادامه روابط مبتنی بر حسن همجواری داریم. مردمان‌منطقه باید این را در نظر داشته باشند که ایران در حال دفاع از خود است. کشورهای همسایه نباید اجازه میدادند که خاک انها مورد استفاده علیه تجاوز به ایران قرار گیرد. توییت ترام را ببینید که اشاره میکند فلان هواپیماهای سوخت رسان‌در فلان پایگاه نظامی در منطقه اسیب دیده است. بنابراین اینها را چگونه میتوان توجیح کرد. چگونه میتوانند توجیه کنند که ایران خویشتن داری کند وپاسخ ندهد.

بقایی درباره وضعیت فوتبال ایران گفت: آنچه که در استرالیا اتفاق افتاد نمونه تزویر و ریاکاری بود. اینکه دختران ایران را در میناب قتل عام کنید و همزمان از عکس گرفتن با بانوان فوتبالیست هیجان زده شوید. ما به بانوان فوتبالیست خود افتخار میکنیم که دچار وسوسه استرالیایی ها نشدند. دیدیم که برخی ها یکی یکی برمیگردند. اما این در تاریخ ثبت شد. کشوری که بدرفتاری با شهروندان ایرانی دارد چنین رفتاری کنید. در مورد جام جهانی فوتبال هم فیفا باید پاسخگو باشد. برگزار کننده جام جهانی فیفا است. اینکه برای ناامنی هشدار داده شود نشان میدهد میزبان از شرایط امنی برای برگزاری بازی برخوردار نیست. ایران حق دارد به عنوان یکی از کشورهای واجد شرایط از حق خودش استفاده کند.

بقایی درباره عملیات های پرچم دروغین گفت: ما در یک شرایط دیچیده قرار داریم و دشمنان از هر ابزاری برای پیچیده کردن اوضاع مورد اسنفاده قرار میدهند. افکار عمومی باید هوشمند باشد. انچه که به عنوان پرچم دروغین مطرح شده واقعیت است که بارها توسط امریکا و اسراییل مورد استفاده قرار گرفته است. در ۱۹۵۴ در مصر استفاده شد. اخیرا عملیات های خرابکارانه هم در کشورهای منطقه رخ داده است. ضمن اینکه تسلیحات ایرانی را نیز سالها کپی کرده اند. اینکه گفته می شود پهپاد ایران به امریکا می‌رسد نمی دانند برد ان نمی‌رسد! اینها اگاهانه بیان می‌کنند که می تواند برای عملیات پرچم ذروغین استفاده شود. نیروهای مسلح ما هر هدفی را که می زنند شجاعانه بیان می‌کنند. مواردی که انجام نشده خیلی صریح اعلام شده است.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ادعای رییس جمهور اوکراین درباره همکاری ایران و روسیه و کمک رسانی کشورهای غربی به اسراییل و امریکا گفت: در مورد اوکراین متاسفیم مردمش دچار فردی شدند که چهار سال است این کشور را دچار جنگی قابل اجتناب کرده و مدام اصرار دارد. با توجه به اینکه موفق نشده در اهدافش هر بار سعی دارد کشورهای دیگر را دخیل کند. ما از ابتدا گفتیم هیچ نقشی در منازعه اوکراین نداریم. الان هم شرایط خود را پیچیده تر می‌کنند و معلوم نیست باتلاق ایجاد شده را حل کنند. در مورد المان هم اشاره کنم. این مضحک است که از کشوری که مورد حمله قرار گرفته بخواهی جنگ را پایان دهد. مگر ما جنگ را شروع کردیم؟ جنگ را دیگران تحمیل کردند. باید باعثان را مورد سرزنش قرار داد. تین اماده است که از خودش دفاع کند.

وی درباره عملیات امریکا برای ائتلاف سازی علیه ایران درباره تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز بسته نشده و به دلیل ناامنی ایجاد شده توسط امریکا عبور و مرور دچار مشکل شده است. هم امریکا و رژیم صهیونیستی و هم حامیان نباید بتوانند از تنگه هرمز برای ضربه به ایران استفاده کنند. نیروهای ما عبور و مرور را کنترل می‌کنند. حتی برخی کشورها با اجازه ما عبور کردند. قطعا کشورهای مسلمان نمی پذیرند که حامی رژیمی شوند که چندی پیش نسل کشی اشکار را در فلسطین براه انداخت. اگر قرار است کشورها حرکتی کنند حتما علیه متجاوزان خواهد بود.

وی درباره اظهارات ترامپ برای حمله به خارک گفت: دنیا دارد می‌بیند. بهانه شعله ور کردن این اتش تهدید قریب الوقوع از ایران بود. بعد پنتاگون اعلام کرد چنین خطری وجود نداشت. یکبار اعلام کردند که برنامه هسته ای ایران خطر دارد. اینکه بگوییم ما ممکن است برای سرگرمی حمله کنیم این را باید افکار عمومی دنیا هشیار شوند و بدانند که سیاستمداران امریکا دچار سردرگمی هستند. اینکه جنگی را شروع کردند و دنبال توجیه هستند. این نشان میدهد جنگ ظالمانه و ناموجه است.

وی درباره سازوکار عبور از تنگه هرمز گفت: کشورها در هماهنگی با ایران کشتی های خود را عبور دادند. این نشانگر مسیولیت پذیری ایران است. ایران همواره پاسبان عبور امن کشتی ها بوده است. این نتیجه جنگی است که طرف های دیگر تحمیل کردند. ما برای جلوگیری از سواستفاده متجاوزان از این ابراهه تدابیر لازم را اتخاذ کنیم. این حق حق دولت ساحلی بر اساس حقوق بین الملل است.

وی درباره گفته رییس جمهور امریکا درباره جنایت میناب، تصریح کرد: دنیا دارد میبیند. داستان میناب نباید باعث شود جنایت های دیگر فراموش شود. لامرد فارس، مراغه و همین حمله به پلیس دیپلماتیک باید همه مستندسازی شود. اما داستان میناب یک جنایت بسیار شنیع بود. زیرا همزمان با حمله قرار دادن بیت رهبر انقلاب همزمان مدرسه مورد حمله قرار گرفت. تعداد زیادی دانش اموز شهادت رسیدند. ایران فراموش نمیکند.

وی درباره احتمال شراکت برخی کشورها در متجاوز به ایران، اظهار کرد: ما همه کشورها را برحذر میداریم از اینکه بخشی از جنایت تجاوز علیه ایران و ایرانی باشند. این روزها قطعا می‌گذرد و ایران با سربلندی بیرون خواهد امد. هیچ کشوری نباید به خودش اجازه دهد برای راضی کردم متجاوز امکانتش را در اختیار انان قرار دهد. در خصوص کشورهای اروپایی فشار زیادی دارد به انان اعمال می‌شود. اکنون یک ازمون روشنی است که چقدر کشورها به اصول خودشان پایبند هستند و چقدر اروپا می تواند نقش سازنده ایفا کند. به اندازه کافی امتیاز به امریکا دادند که ما با ادامه جنایات مواجه می‌شویم. در خصوص رومانی ما شنیدیم که مصوبه دارند و قطعا شراکت در تجاوز خواهد بود. این اقدام قطعا از لحاظ حقوق بین الملل مردود و از لحاظ سیاسی قطعا لکه ننگی در روابط رومانی با ایران خواهد شد.

وی درباره ابتکارات ایران برای امنیت تنگه هرمز گفت: ما با کشورهایی که علیه ما مرتکب عملیات تجاوزکارانه شدند از همه ابزارهای خود برای دفاع استفاده میکنیم. هم دو رژیمی که این جنگ را شروع کردند و هم با کشورهایی که باعث ادامه شوند. این حق بر ما به عنوان کشور ساحلی هست که امنیت را برقرار کنیم. ما خود مدعی امنیت تنگه هرمز هستیم. حفظ این ابراه برای ما مهم هست و تنها دلیل اقداماتمان برای مانع شدن جنایت و ادامه دار شدن حملات علیه ایران است.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ادعاها مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت های منطقه توسط ایران گفت: دو نکنه عرض میکنم. یک اینکه ایران مصمم به حفظ روابط خوب با کشورهای منطقه است. تاکید داریم دفاع ما نباید به منزله اعلام جنگ علیه طرفی در منطقه باشد. ما میدانیم منطقه این وضعیت را نمی پسندد ولی ما مقصر نیستیم. مسبب این وضعیت امریکا و اسراییل هستند. برای منطقه روشن شد که حضور امریکایی ها امنیت سلز نیست و باعث ناامنی منطقه شده است. بارها گفتم ای کاش پایگاه های نظامی در کشورهای منطقه حضور نمیداشت تا ایران مجبورشود پایگاه ها را بر اساس حق ذاتی دفاع مشروع هدف قرار دهد. نکته دوم نیروهای مسلح ما اهداف را با دقت انتخاب میکنند. تاکید دارم همه تلاش ها نیزوهای ما این است همه پایکاه های صزفا نظامی مورد هدف قرار گیرد.

وی درباره موضع کشورهای مسلمان درباره جنگ علیه ایران گفت: ایران به عنوان کشور اسلامی در ماه مبارک رمضان مورد تعرض نظامی امریکا و اسراییل قرار گرفت. در این شرایط یگانگی اسلامی اتخاذ میکند همه کشورهای مسلمان در برابر جنایت موضع قاطع اتخاذ کنند. برخی اظهار نظر ها را ما نمی‌دذیریم. قطعنامه ای که در شورای امنیت بیان شد که توسط برخی کشورهای مسلمان هم انجام شد قابل قبول نیست. مردم ایران روزها را خیلی خوب به خاطر می‌سپارند. تمام موضع گیری های دوپهلو و بی تفاوتی ها ثبت خواهد شد.

وی درباره همکاری ایران و روسیه در زمان جنگ گفت: همکاری های ایران و روسیه بر پایه تفاهم هایی است که از قبل منعقد شده و به قوت خودش باقی است. طرح های همکاری ممکن است به دلیل وضعیت جنگی به صورت موقت یک وقفه ای ایجاد شده باشد اما به صورت کلی همه توافق ها با روسیه در چارچوب همکاری اشتراک راهبردی به قوت خودش باقی است.

گفتنی است، در نشست امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمعی از ورزشکاران کشورمان حضور داشتند. آرش میراسماعیلی، جودوکار سابق ایران در این نشست نامه ای را خطاب به مسئولین بین الملل قرائت کرد که متن پیام به شرح زیر است: اقای گوترش دبیر کل سازمان ملل، ما هزاران ورزشکار ایرانی در حالی این نامه را برای شما مینویسیم که در حال خاکسپاری کودکانی هستیم که ناجوانمرادانه مورد حمله قرار گرفتند. ما عزادار دوستانی هستیم که تا دیروز لبخند میزدند و امروز بر دوش ما هستند تا به خاک سپرده شوند. به کدامین گناه ملت ما باید چنین رنجی را تحمل کند. تاکنون بیش از ۶۰ ورزشکار به شهادت رسیدند. بیش از بیست مجموعه و سالن ورزشی مورد حمله قرار گرفتند. این اقدامات با کدام قانون توجیه پذیر است. بدانید علی رغم اینهمه جنایت ما در کنار ملت خود با شجاعت از کشور خود دفاع خواهیم کرد.

قطعا ملت ایران پیروز هستند اما شما نیز مسیولیتی در برابر بشریت دارید. جایگاه شما حفاظت از همه اصول بشریت است. مطالبه ما از شما ایستادن در سمت درست تاریخ و وجدان بشری است. می‌خواهیم اقدامات زیر را انجام دهید:محکومیت کشتار ورزشکاران، تعلیق حضور رژیم صهیونیستی در مجامع ورزشی بین المللی.