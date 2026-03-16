۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

بقائی: در برابر قلدری سر خم نمی‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: دلیل اینکه مقامات آمریکایی مدام به ایرانیان توهین می‌کنند و آنها را «ملت ترور و نفرت» می‌نامند چیزی نیست جز اینکه ایرانیان در برابر قلدری سر خم نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص دلیل توهین مقامات آمریکایی به ملت شریف ایران در پیامی نوشت: دلیل اینکه مقامات آمریکایی مدام به ایرانیان توهین می‌کنند و آنها را «ملت ترور و نفرت» می‌نامند چیزی نیست جز اینکه ایرانیان در برابر قلدری سر خم نمی‌کنند و در برابر تجاوز نظامی جنایتکارانه به میهن عزیزشان، دفاع می‌کنند.

