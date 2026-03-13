خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: میدان نقش جهان صبح امروز حال‌وهوایی متفاوت داشت؛ باران آرام و هوای سرد نه‌تنها از شور مردم نکاست، بلکه صحنه‌ای ساخت که انگار هر قطره باران، اراده‌ای تازه برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس بود. از همان ساعات ابتدایی صبح، خیابان‌های منتهی به میدان تاریخی نقش جهان پر از مردمی شد که با چتر، بارانی و حتی با دست‌های خالی زیر بارش باران آمده بودند تا بار دیگر حمایت خود از آرمان فلسطین و جبهه مقاومت را فریاد بزنند.

راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در سراسر کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. در شرایطی که منطقه روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد و هم‌زمان با تداوم جنایات رژیم صهیونیستی، حملات آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان نیز به یکی از موضوعات مهم این روزها تبدیل شده است، حضور مردم در این راهپیمایی جلوه‌ای پررنگ‌تر از همیشه داشت. بسیاری از مردم معتقد بودند که حضور امروز تنها یک راهپیمایی نمادین نیست، بلکه پیامی روشن از ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است.

در اصفهان نیز مردم سنگ تمام گذاشتند. میدان تاریخی نقش جهان از ساعات ابتدایی صبح به دریایی از جمعیت تبدیل شد؛ جمعیتی که با وجود بارش باران و سرمای هوا، پرشورتر از سال‌های گذشته در این مراسم حضور یافتند.

پرچم‌های فلسطین، ایران و پرچم‌های سیاه و سرخ مقاومت در میان جمعیت موج می‌زد و صدای شعارها در فضای میدان تاریخی طنین می‌انداخت. حضور خانواده‌ها، نوجوانان، سالمندان و حتی کودکان خردسال نشان می‌داد که روز قدس برای مردم اصفهان تنها یک مراسم نیست، بلکه نمادی از هویت و باور آنان است.

باران می‌بارید اما جمعیت هر لحظه بیشتر می‌شد. برخی چترهایشان را بالای سر کودکان گرفته بودند و برخی دیگر پرچم‌ها را همچون سایه‌بانی بالای سر نگه داشته بودند. در میان جمعیت، گروهی از نوجوانان با سربندهای «یا حسین» و «یا قدس» دیده می‌شدند که با صدای بلند شعار می‌دادند و فضای میدان را پرشورتر می‌کردند.

باران آمد اما قدم‌ها نایستاد

بارش باران که از ساعات ابتدایی صبح آغاز شده بود، نتوانست خللی در حضور مردم ایجاد کند. حتی بسیاری از شرکت‌کنندگان می‌گفتند همین باران، حال و هوای خاصی به راهپیمایی داده است؛ گویی مردم با وجود تمام سختی‌ها آمده‌اند تا نشان دهند حمایت از فلسطین و ایستادگی در برابر ظلم، وابسته به شرایط آب‌وهوا نیست.

در طول مسیر راهپیمایی، گروه‌های مختلف مردمی با پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی در حمایت از مردم فلسطین حرکت می‌کردند. شعارهایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت در میان جمعیت طنین‌انداز بود.

در کنار این شعارها، بسیاری از مردم با اشاره به شرایط منطقه و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان تأکید می‌کردند که حضور امروز آنان پاسخی به این اقدامات است. به گفته برخی شرکت‌کنندگان، راهپیمایی امسال نشان می‌دهد که فشارها و تهدیدها نه‌تنها اراده مردم را تضعیف نکرده بلکه آنان را مصمم‌تر کرده است.

برخی از مردم با در دست داشتن تصاویر فرماندهان شهید جبهه مقاومت، یاد آنان را گرامی می‌داشتند و برخی دیگر نیز با حمل تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی، یاد و خاطره او را زنده نگه می‌داشتند. این تصاویر در کنار پرچم‌های فلسطین، فضای راهپیمایی را به صحنه‌ای از همبستگی و وفاداری تبدیل کرده بود.

روایت دانش‌آموزان از یک فاجعه

یکی از حاشیه‌های تأثیرگذار این راهپیمایی، برنامه‌ای بود که گروهی از دانش‌آموزان برای گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب اجرا کردند. آنان با شبیه‌سازی صحنه حادثه این مدرسه، تلاش کردند مظلومیت دانش‌آموزان شهید را به تصویر بکشند.

دانش‌آموزان با لباس‌های مدرسه و نمادهایی از کلاس درس، صحنه‌ای نمادین را بازسازی کرده بودند که توجه بسیاری از شرکت‌کنندگان را به خود جلب کرد. بسیاری از مردم برای دقایقی در مقابل این صحنه ایستادند، تصاویر را تماشا کردند و با گرفتن عکس و فیلم، یاد آن دانش‌آموزان را گرامی داشتند.

برخی از والدین نیز برای فرزندان خود درباره این حادثه توضیح می‌دادند و از اهمیت مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم سخن می‌گفتند. این صحنه‌ها حال و هوایی احساسی به راهپیمایی بخشیده بود.

بیعت دوباره در میدان تاریخ

در بخش‌های مختلف میدان نقش جهان، جلوه‌هایی از اعلام وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب و رهبری نیز دیده می‌شد. پلاکاردهایی با مضامین بیعت با رهبری در دست مردم بود و شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و ادامه مسیر انقلاب در میان جمعیت طنین‌انداز می‌شد.

برخی از گروه‌های مردمی نیز با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید انقلاب، یاد و خاطره او را گرامی می‌داشتند. این تصاویر در کنار شعارهای انقلابی، فضای میدان را به صحنه‌ای از تجدید عهد و وفاداری تبدیل کرده بود.

در گوشه‌ای از میدان نیز گروهی از نوجوانان سرودهای انقلابی اجرا می‌کردند و جمعیت با آنان هم‌صدا می‌شد. صدای سرودها در فضای تاریخی میدان نقش جهان می‌پیچید و حال و هوایی خاص به مراسم می‌بخشید.

در میان جمعیت، حضور پررنگ خانواده‌ها چشمگیر بود. پدر و مادرهایی که کودکان خود را همراه آورده بودند، تلاش می‌کردند این روز را به تجربه‌ای ماندگار برای نسل جدید تبدیل کنند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان امسال در حالی برگزار شد که باران و سرمای هوا نتوانست از شور و حضور مردم بکاهد. میدان نقش جهان بار دیگر شاهد حضور مردمی بود که با وجود همه سختی‌ها، برای دفاع از آرمان فلسطین و اعلام حمایت از جبهه مقاومت به صحنه آمدند.

این حضور گسترده نشان می‌داد که برای مردم اصفهان، روز قدس تنها یک راهپیمایی نیست؛ بلکه فرصتی است برای فریاد زدن همبستگی با مظلومان و اعلام ایستادگی در برابر ظلم؛ حضوری که بسیاری آن را پاسخی صریح به دشمنان و نشانه‌ای از پایداری مردم در برابر تهدیدها و فشارها می‌دانند.