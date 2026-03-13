سنندج در روز قدس؛ روایت وحدت، خروش مردمی و حمایت از فلسطین

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: صبح روز جهانی قدس در سنندج با حال و هوای ویژهای آغاز شد، خیابانهای منتهی به میدان آزادی مملو از مردمی بود که از کوچهها و محلههای مختلف شهر خود را به محل آغاز راهپیمایی رسانده بودند، خانوادهها، دانشآموزان، دانشجویان، بازاریان و اقشار مختلف جامعه با شور و اشتیاقی خاص در انتظار شروع مراسم بودند.
حضور مردم در این راهپیمایی تنها برای یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی است برای نمایش وحدت ملی، تجدید میثاق با رهبر انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت، و اعلام حمایت از آرمان آزادی قدس شریف. راهپیمایان ضمن اعلام مخالفت با ظلم و اشغالگری، تاکید کردند که ایران اسلامی هیچگاه خواهان جنگ نبوده و نیست اما برای دفاع از کشور تا آخرین قطره خون ایستاده است.
جلوهای از وحدت شیعه و سنی
یکی از ویژگیهای شاخص راهپیمایی امسال، حضور پررنگ شیعه و سنی در کنار یکدیگر بود.
مردم سنندج با حرکت هماهنگ و منسجم خود نشان دادند که دشمنان ایران و امت اسلامی هیچگاه نمیتوانند با ایجاد تفرقه، اراده ملت را تضعیف کنند.
روحانیون شیعه و سنی در طول مسیر در کنار مردم حضور داشتند و با همصدایی، پیام مشترک حمایت از فلسطین و ایستادگی در برابر دشمنان جهان اسلام را به نمایش گذاشتند.
این اتحاد در میان راهپیمایان به وضوح دیده میشد و نشان میداد که اختلافات مذهبی نمیتواند مانع همبستگی ملی شود.
یکی از روحانیون حاضر در مراسم گفت: روز قدس فقط موضوع فلسطین نیست؛ روز اتحاد مسلمانان در برابر ظلم است. امروز شیعه و سنی در کنار هم این پیام را به دنیا منتقل میکنند که ایران و امت اسلامی از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهند کرد.
آرمان مرادی، دانشجوی رشته علوم سیاسی، که همراه دوستانش در راهپیمایی شرکت کرده بود، گفت: روز قدس برای ما فقط یک مناسبت سیاسی نیست؛ بلکه مسئلهای انسانی و دینی است و مردم فلسطین سالهاست زیر فشار و اشغال زندگی میکنند و ما وظیفه داریم صدای آنها باشیم. ایران اسلامی هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و نیست، اما برای دفاع از کشور و ارزشهای اسلامی تا آخرین قطره خون آمادهایم.
وی ادامه داد: امروز، اتحاد شیعه و سنی در راهپیمایی پیام روشنی برای جهان دارد: ملت ایران در کنار رهبر انقلاب و مظلومان جهان میایستد و اجازه نخواهد داد دشمنان آرمانهای ما را نابود کنند.
محمد احمدی، دانشآموز ۱۶ ساله، به خبرنگار گفت: ما آمدهایم تا نشان دهیم نسل جوان ایران هیچگاه نسبت به مسائل جهان اسلام بیتفاوت نیست و حضور ما در این راهپیمایی نماد همراهی با مردم فلسطین و حمایت از رهبر انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به شعارهای مردم افزود: وقتی شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر داده میشود، پیام واضحی به جهان مخابره میکنیم: مردم ایران خواهان جنگ نیستند اما در برابر هرگونه تهدید و تجاوز، از کشور و ارزشهای اسلامی دفاع خواهند کرد.
کریم رسولی، یکی از بازاریان سنندج، مغازه خود را تعطیل کرده و در راهپیمایی حضور یافته بود، گفت: روز قدس برای ما یک وظیفه دینی و انسانی است و مردم فلسطین سالهاست با ظلم مواجهاند و ما نمیتوانیم بیتفاوت باشیم.
وی بیان کرد: حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران اسلامی را محکوم میکنیم و تأکید میکنیم که دفاع از کشور خط قرمز ماست.
رسولی ادامه داد: امروز حمایت از رهبر انقلاب و ملت فلسطین با حضور در راهپیمایی به نمایش گذاشته میشود. این اتحاد میان مردم نشان میدهد که دشمنان نمیتوانند ایران را به زانو درآورند.
فاطمه حیدری، زن خانهداری که همراه فرزندانش در راهپیمایی شرکت کرده بود، گفت: ما آمدهایم تا فرزندانمان از همان سن کم با اهمیت دفاع از مظلوم و همبستگی ملی آشنا شوند. مردم ایران هیچگاه خواهان جنگ نبوده و نیستند، اما برای دفاع از کشور تا آخرین قطره خون آمادهاند.
وی افزود: دیدن حضور گسترده مردم از شیعه و سنی در کنار یکدیگر، احساس امنیت و امید به آینده را بیشتر میکند. حمایت از رهبر انقلاب اسلامی و ارزشهای انقلاب همواره در قلب مردم زنده است.
راهپیمایان در مسیر میدان آزادی تا میدان انقلاب، شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر میدادند. این شعارها با طنین جمعیت، پیام روشنی از وحدت ملی و مخالفت با تجاوزگری به جهان ارسال میکرد.
در میان جمعیت، پرچم ایران و تصاویر رهبر انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت به چشم میخورد. بسیاری از شرکتکنندگان پلاکاردهایی در حمایت از فلسطین و آرمان قدس شریف حمل میکردند و با حرکت خود مسیر خیابانها را به صحنهای پرشور از همبستگی و ایستادگی تبدیل کرده بودند.
محکومیت حملات هوایی و دفاع از ایران اسلامی
شرکتکنندگان در راهپیمایی بارها تأکید کردند که حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران اسلامی محکوم است. مردم ایران خواهان جنگ نیستند، اما در برابر هرگونه تجاوز به خاک کشور و ارزشهای انقلاب، تا آخرین قطره خون ایستادهاند.
یکی از دانشجویان حاضر در مراسم گفت: ما میدانیم دشمنان ایران از هر ترفندی برای فشار و تهدید استفاده میکنند، اما مردم ایران هوشیارند و هیچگاه اجازه نخواهند داد عزت و امنیت کشور آسیب ببیند.
خانوادهها و حضور نسلهای مختلف
حضور خانوادهها در راهپیمایی چشمگیر بود. کودکان و نوجوانان در کنار والدین خود حرکت میکردند و با مشاهده پرچمها، تصاویر رهبر انقلاب و شهدا، با ارزشهای ملی و دینی آشنا میشدند. حضور نسلهای مختلف مردم، از نوجوان تا سالمند، نشاندهنده عمق فرهنگ مقاومت و ایستادگی در جامعه است.
بازاریان، کارمندان، دانشآموزان، دانشجویان و زنان خانهدار همگی در این مراسم حضور داشتند و جلوهای از وحدت ملی و همراهی با آرمان فلسطین و رهبر انقلاب را به نمایش گذاشتند.
پایانبندی؛ پیام وحدت و مقاومت
راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج بار دیگر نشان داد که این روز نمادی از همبستگی ملی، اتحاد شیعه و سنی و حمایت مردم از آرمان آزادی فلسطین است. مردم ایران با حضور گسترده خود اعلام کردند که هیچگاه خواهان جنگ نبوده و نیستند، اما برای دفاع از کشور و ارزشهای اسلامی تا آخرین قطره خون ایستادهاند.
این مراسم، فرصتی بود برای تجدید میثاق با رهبر انقلاب و شهدای مقاومت و ارسال پیام روشن به جهان: ملت ایران متحد، مقاوم و آماده دفاع از کشور، ارزشها و مظلومان است. راهپیمایی امسال در سنندج جلوهای از صداقت، وحدت و ایستادگی مردمی بود که از نسل جوان تا بزرگترها، پیام خود را به دنیا مخابره کردند.
