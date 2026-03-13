خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: صبح امروز جمعه میدان مولوی اهواز چهره‌ای متفاوت داشت. از ساعت‌ها پیش از آغاز رسمی راهپیمایی روز جهانی قدس، خیابان‌های اطراف میدان آرام آرام از جمعیتی پر شد که با پرچم‌های ایران و فلسطین، پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی در حمایت از مقاومت و در محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی به میدان آمده بودند.

موج جمعیت به اندازه‌ای گسترده بود که از همان دقایق ابتدایی مشخص بود راهپیمایی امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد. میدان مولوی و خیابان‌های منتهی به آن مملو از مردمی بود که در گروه‌های خانوادگی، دسته‌های دانشجویی، هیئت‌های مردمی و جمع‌های دوستانه در کنار هم ایستاده بودند و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، حمایت خود را از ایران و آرمان فلسطین اعلام می‌کردند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در اهواز از ساعت ۱۰:۳۰ صبح آغاز شد و جمعیت انبوه مردم از میدان مولوی به سمت محل برگزاری نماز جمعه حرکت کردند. در همان لحظات ابتدایی حرکت، خیابان‌های اصلی مسیر راهپیمایی به دریایی از جمعیت تبدیل شد؛ جمعیتی که به گفته بسیاری از حاضران، یکی از پرشمارترین و تاریخی‌ترین حضورهای مردمی در راهپیمایی روز قدس در اهواز به شمار می‌رود.

این حضور گسترده در حالی رقم خورده که اکنون بسیاری از شهرهای ایران زیر بمباران بی‌رحمانه دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی قرار دارد و جنگ تحمیلی علیه ایران وارد چهاردهمین روز خود شده است. با این حال فضای میدان مولوی و مسیر راهپیمایی نشان می‌دهد که مردم نه تنها از حضور در خیابان‌ها هراسی ندارند، بلکه با انگیزه‌ای بیشتر به میدان آمده‌اند تا ایستادگی خود را به نمایش بگذارند.

خبرنگار مهر که در میان جمعیت حاضر شده است، از انبوه مردمی روایت می‌کند که شانه به شانه یکدیگر در مسیر راهپیمایی حرکت می‌کنند. خانواده‌هایی که کودکان خود را همراه آورده‌اند، نوجوانانی که پرچم‌ها را در دست گرفته‌اند، جوانانی که شعارها را با صدای بلند تکرار می‌کنند و سالمندانی که با وجود گرمای هوا در کنار دیگران قدم برمی‌دارند.

همه بودند

در میان جمعیت، حضور همه اقشار جامعه به چشم می‌خورد؛ کارگران، کارمندان، دانشجویان، بازاریان، فرهنگیان، روحانیون، خانواده‌های شهدا و ایثارگران همگی در کنار یکدیگر در این مراسم شرکت کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌کنندگان پرچم‌های ایران و فلسطین را در دست دارند و برخی دیگر پلاکاردهایی با مضامین حمایت از مقاومت و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی حمل می‌کنند.

از نکات قابل توجه در این راهپیمایی، حضور گروه‌هایی از جوانان است که با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی آمادگی خود را برای پیوستن به صفوف نیروهای مسلح اعلام کرده‌اند. روی برخی از این نوشته‌ها جملاتی دیده می‌شود که نشان می‌دهد این جوانان آماده دفاع از کشور در برابر تجاوز دشمن هستند.

یکی از این جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز به میدان آمده‌ایم تا نشان دهیم ملت ایران در برابر دشمنان خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

عشایر پای کار ابران

در بخش دیگری از مسیر راهپیمایی، گروه‌هایی از عشایر خوزستان نیز با لباس‌های محلی در میان جمعیت دیده می‌شوند. مردان عشایر عرب و بختیاری در دسته‌های چند ده نفره در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند و با شعارهای حماسی بر حمایت خود از ایران و مقاومت تأکید دارند.

صادق، از جوانان عشیره رفیع که همراه سایر مردان این عشیره در راهپیمایی حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عشایر خوزستان همیشه در کنار ملت ایران بوده‌اند و امروز نیز برای دفاع از کشور در این راهپیمایی شرکت کرده‌ایم.

وی افزود: دشمنان باید بدانند که مردم این سرزمین، به ویژه عشایر، در برابر تهدیدها و فشارها هرگز عقب‌نشینی نمی‌کنند.

وی ادامه داد: اگر لازم باشد ما نیز برای دفاع از ایران و امنیت کشور تا پای جان ایستادگی خواهیم کرد.

تربیت نسل جدید

در میان جمعیت، خانواده‌ها نیز حضوری پررنگ دارند. مادرانی که فرزندان خود را همراه آورده‌اند، می‌گویند که حضور در چنین مراسمی برای آنان تنها یک برنامه سیاسی یا اجتماعی نیست بلکه فرصتی برای انتقال مفاهیم مقاومت و ایستادگی به نسل جدید است.

صدیقه رحمان تبار، ۳۶ ساله که به همراه فرزندش در راهپیمایی حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز با فرزندم به این راهپیمایی آمدم تا از کودکی روحیه مقاومت و ایستادگی را به او بیاموزم.

وی افزود: حضور در راهپیمایی روز قدس برای ما تنها یک مراسم نیست بلکه فرصتی است تا حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و آرمان‌های مقاومت نشان دهیم.

وی ادامه داد: مادران ایرانی نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارند و ما تلاش می‌کنیم فرزندانمان را با روحیه ایثار، مقاومت و دفاع از کشور پرورش دهیم.

در بخش دیگری از مسیر راهپیمایی، مادر شهید احمدی در میان جمعیت دیده می‌شود. وی که با در دست داشتن تصویری از فرزند شهیدش در این مراسم حضور یافته است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما مادران شهدا تا آخرین نفس پای آرمان‌های فرزندانمان ایستاده‌ایم.

وی افزود: فرزندم برای دفاع از این سرزمین جان خود را فدا کرد و امروز حضور مردم در این راهپیمایی نشان می‌دهد خون شهدا هرگز پایمال نمی‌شود.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در این شرایط نشان می‌دهد ملت ایران در سخت‌ترین روزها نیز پشت کشور و آرمان‌های خود می‌ایستد.

حضور پر رنگ نوجوانان

در میان جمعیت نوجوانان نیز حضوری پررنگ دارند. برخی از آنان پرچم‌ها را در دست گرفته‌اند و برخی دیگر در کنار خانواده‌های خود شعارها را تکرار می‌کنند.

علی، نوجوان ۱۴ ساله اهوازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز همراه خانواده و دوستانم در راهپیمایی شرکت کردم تا نشان دهیم مردم ایران در برابر دشمنان کوتاه نمی‌آیند.

وی افزود: وقتی می‌بینیم کشورمان مورد تهدید قرار گرفته، وظیفه خود می‌دانیم که در صحنه باشیم و از ایران حمایت کنیم.

این نوجوان اهوازی بیان کرد: ما نسل جوان ایران هستیم و اگر روزی لازم باشد برای دفاع از کشور در کنار نیروهای مسلح خواهیم ایستاد.

در میان جمعیت کارمندان و کارکنان ادارات نیز دیده می‌شوند که در قالب گروه‌های کوچک در راهپیمایی حضور دارند.

عباس حزباوی، کارمند یکی از ادارات استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی پیام روشنی به دشمنان ایران است.

وی افزود: ملت ایران همواره در بزنگاه‌های تاریخی نشان داده‌اند که در کنار یکدیگر از کشور و آرمان‌های خود دفاع می‌کنند.

وی ادامه داد: راهپیمایی روز قدس تنها حمایت از مردم فلسطین نیست بلکه نماد وحدت و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمنان است.

در طول مسیر راهپیمایی، شعارهای مختلفی از سوی مردم سر داده می‌شود و فضای خیابان‌ها آکنده از صدای جمعیتی است که با همدلی و همبستگی در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند.

پرچم‌های ایران و فلسطین در دست مردم به اهتزاز درآمده و بسیاری از شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت در دست دارند.

حضور گسترده مردم در شرایطی که کشور با تهدیدها و حملات دشمن مواجه است، نشان می‌دهد که راهپیمایی امسال روز جهانی قدس در اهواز تنها یک مراسم سالانه نیست بلکه به صحنه‌ای از همبستگی ملی و نمایش اراده مردم برای ایستادگی در برابر دشمن تبدیل شده است.