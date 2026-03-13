به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم یعقوبیان در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر آمل با محوریت روز قدس، ضمن تشریح قدرت نظامی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، به حملات موشکی اخیر و تأثیر آن بر دشمنان اشاره کرد و تأکید کرد: امروز دست ما در عرصه قدرت و سلاح بسته نیست و اگر لازم باشد جبهههای جدیدی نیز علیه دشمنان باز خواهیم کرد.
امام جمعه آمل در بخشی از سخنان خود با اشاره به قدرت موشکی ایران اظهار داشت: شما دیدید که موشکهای دوتنی ما وقتی بلند میشوند، چه بلایی بر سر آمریکا و اسرائیل در میآورند. دشمنان فکر میکردند قلدر منطقه هستند و کشتیهایشان میتوانند بدون هیچ خطری از این منطقه عبور کنند، اما دیشب دیدید که با شلیک یک موشک، یکی از کشتیهای آنها غرق شد.
وی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی قدرت بازدارندگی بالایی دارد، افزود: وقتی رهبر معظم انقلاب با دزدها و مستکبران سخن میگویند و میفرمایند ما انتقام شهدای خود را میگیریم، یعنی زمان آن فرا رسیده است که آنها غرمات آسیبهایی که به ما زدهاند را پرداخت کنند و اگر نپردازند، به همان میزان به آنها آسیب خواهیم زد.
حجتالاسلام یعقوبیان تصریح کرد: الحمدلله ما هم در عرصه قدرت و هم در عرصه سلاح دستمان پر است و در هر سطحی که بخواهند به ما ضربه بزنند، سلاح متناسبی برای پاسخگویی داریم. رهبر انقلاب فرمودند اگر لازم باشد جبهههای جدیدی هم علیه اینها باز کنیم، این قدرت و توان را داریم.
خطیب جمعه آمل با بیان اینکه به برکت دعاهای مردم، رژیم صهیونیستی برچیده خواهد شد و آمریکا از این منطقه اخراج میشود، خاطرنشان کرد: آمریکا به افول خواهد رفت و انشاءالله نابود خواهد شد.
امام جمعه آمل در بخش دیگری از خطبهها به اهمیت و قداست فلسطین پرداخت و گفت: فلسطین منطقهای مقدس و عزیز است. حضرت ابراهیم (ع) به این سرزمین هجرت کرد و انجیل مقدس بر حضرت عیسی (ع) در سی سالگی در همین فلسطین نازل شد که قرآن کریم نیز به آن اشاره دارد.
وی ادامه داد: این منطقه، زادگاه حضرت عیسی بن مریم و محل دفن حضرت یعقوب و حضرت یوسف (ع) است و برای ما بسیار مقدس میباشد. قبله اول مسلمانان نیز در این سرزمین بوده است.
حجتالاسلام یعقوبیان در پایان با تأکید بر وحدت مسلمانان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفت: به خاطر قدس شریف، مردم عزیز فلسطین و مسلمانان با هم متحد هستند. ما از نظر دینی و منطق دینی موظفیم از مسلمانان حمایت کنیم. نباید از میدان بگریزیم و زنان و کودکان را تنها بگذاریم؛ این وظیفهای است که پروردگار متعال بر عهده ما گذاشته است.
