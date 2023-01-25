مردم آمل با حماسه ۶ بهمن نسخه کمونیست ها را درهم پیچیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم یعقوبیان ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموزان شهرستان اظهار کرد: امروزه هرچه داریم به برکت خون شهدا و ایثارگری آنها است زیرا کشورمان از کشورهای بزرگ در عرصه نظامی، سیاسی، پزشکی، علوم هستهای و دیگر حوزهها است.
حجتالاسلام یعقوبیان افزود: آمل شهر شاخص و برجسته در سطح کشور است و پس از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی دست به کار عظیم زد و توانست بساط کمونیستها را در هم بپیچد.
وی با بیان اینکه دشمنان استکباری در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال از بین بردن کشور و نظام جمهوری اسلامی بودند، تصریح کرد: آمل به لحاظ استراتژیک مورد توجه بوده است و کمونیستها قصد داشتند با در اختیار گرفتن آمل احاطه شمال کشور را به دست گرفته تا به پایتخت کشور برسند.
امام جمعه آمل با اشاره به قدردانی و تشکر امام راحل بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از مردم آمل، رشادت و دلیریهای آنها، خاطرنشان کرد: باید حماسه اسلامی ششم بهمن بیشتر از گذشته تبیین و تفسیر شود و این حادثه بزرگ در بین نسل جوان، نوجوان و اقشار مردم بازگو و واکاوی شود.
وی با اشاره به سفر احمد وحیدی وزیر کشور برای شرکت در مراسم گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد حماسه ششم بهمن ۱۳۶۰، یادآور شد: با مطالعه زندگینامه ۴۱ شهید حماسه آمل درمییابیم بسیاری از آنها در سنین جوانی بودند و در وصیتنامه آنها تأکید بر پشتیبانی از ولایت داشتند.
همخوانی سرود ویژه ششم بهمن توسط دانشآموزان از مهمترین برنامهها بود، همچنین کتاب «هفت در شش» ویژه حماسه اسلامی ششم بهمن سال ۱۳۶۰ همزمان با چهل و یکمین سالگرد این رویداد بزرگ رونمایی شد که توسط علیرضا قاسمزاده و رقیه آهنگر به رشته تحریر درآمد.
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