مردم آمل با حماسه ۶ بهمن نسخه کمونیست ها را درهم پیچیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم یعقوبیان ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموزان شهرستان اظهار کرد: امروزه هرچه داریم به برکت خون شهدا و ایثارگری آنها است زیرا کشورمان از کشورهای بزرگ در عرصه نظامی، سیاسی، پزشکی، علوم هسته‌ای و دیگر حوزه‌ها است.

حجت‌الاسلام یعقوبیان افزود: آمل شهر شاخص و برجسته در سطح کشور است و پس از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی دست به کار عظیم زد و توانست بساط کمونیست‌ها را در هم بپیچد.

وی با بیان اینکه دشمنان استکباری در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال از بین بردن کشور و نظام جمهوری اسلامی بودند، تصریح کرد: آمل به لحاظ استراتژیک مورد توجه بوده است و کمونیست‌ها قصد داشتند با در اختیار گرفتن آمل احاطه شمال کشور را به دست گرفته تا به پایتخت کشور برسند.

امام جمعه آمل با اشاره به قدردانی و تشکر امام راحل بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی از مردم آمل، رشادت و دلیری‌های آنها، خاطرنشان کرد: باید حماسه اسلامی ششم بهمن بیشتر از گذشته تبیین و تفسیر شود و این حادثه بزرگ در بین نسل جوان، نوجوان و اقشار مردم بازگو و واکاوی شود.

وی با اشاره به سفر احمد وحیدی وزیر کشور برای شرکت در مراسم گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد حماسه ششم بهمن ۱۳۶۰، یادآور شد: با مطالعه زندگی‌نامه ۴۱ شهید حماسه آمل درمی‌یابیم بسیاری از آنها در سنین جوانی بودند و در وصیتنامه آنها تأکید بر پشتیبانی از ولایت داشتند.

هم‎خوانی سرود ویژه ششم بهمن توسط دانش‌آموزان از مهمترین برنامه‌ها بود، همچنین کتاب «هفت در شش» ویژه حماسه اسلامی ششم بهمن سال ۱۳۶۰ همزمان با چهل و یکمین سالگرد این رویداد بزرگ رونمایی شد که توسط علیرضا قاسم‌زاده و رقیه آهنگر به رشته تحریر درآمد.