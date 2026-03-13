  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

روزنامه اسرائیلی: نمی‌توان حزب الله را شکست داد

روزنامه اسرائیلی: نمی‌توان حزب الله را شکست داد

یک روزنامه عبری زبان به قدرت حزب الله در انجام عملیات های ضد صهیونیستی با وجود حملات اسرائیل علیه رزمندگان لبنانی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه یدیعوت آحارانوت اذعان کرد که صهیونیست ها به دلیل ترویج گزارش های غیرواقعی در خصوص جنگ با لبنان و قدرت حزب الله احساس ناامیدی و یأس می کنند.

در این گزارش آمده است، حزب الله همچنان قدرت خود را حفظ کرده و می تواند بعد از حملات صورت گرفته از سوی اسرائیل، مجددا عملیات انجام دهد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، اسرائیلی ها علت جنگ کنونی را نمی فهمند و اعتمادی به تحقق اهداف تل آویو در قبال ایران و لبنان ندارند.

یدیعوت به نقل از ساکنان مناطق شمال اراضی اشغالی و کارشناسان صهیونیست نوشت، آنها تنها شعارهای پوچ می شوند اما واقعیت این است که حزب الله در برابر آنها ایستاده و نمی توان آن را شکست داد.

کد خبر 6773723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها