به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه یدیعوت آحارانوت اذعان کرد که صهیونیست ها به دلیل ترویج گزارش های غیرواقعی در خصوص جنگ با لبنان و قدرت حزب الله احساس ناامیدی و یأس می کنند.

در این گزارش آمده است، حزب الله همچنان قدرت خود را حفظ کرده و می تواند بعد از حملات صورت گرفته از سوی اسرائیل، مجددا عملیات انجام دهد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، اسرائیلی ها علت جنگ کنونی را نمی فهمند و اعتمادی به تحقق اهداف تل آویو در قبال ایران و لبنان ندارند.

یدیعوت به نقل از ساکنان مناطق شمال اراضی اشغالی و کارشناسان صهیونیست نوشت، آنها تنها شعارهای پوچ می شوند اما واقعیت این است که حزب الله در برابر آنها ایستاده و نمی توان آن را شکست داد.