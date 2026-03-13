وقوع درگیری لفظی میان مسئولان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از وقوع درگیری لفظی شدید میان مسئولان محلی در شمال اراضی اشغالی و یکی از فرماندهان ارتش این رژیم خبر دادند. این مسئولان نسبت به اوضاع امنیتی در منطقه مذکور خشم خود را ابراز کردند.

آنها گفتند، دروغ هایی که طی یک سال گذشته در خصوص ضعیف شدن قدرت نظامی حزب الله در رسانه های اسرائیلی مطرح شده با حملات سنگین رزمندگان لبنانی آشکار شده است.

این مسئولان اضافه کردند، گفته شده بود که حزب الله نه نزدیک مرزهای اسرائیل است و نه می تواند موشک های ضد تانک شلیک کند.

این در حالی است که حملات موشکی سنگین بامداد امروز علیه الجلیل واقع در شمال اراضی اشغالی خسارت های فراوانی برجای گذاشته است.