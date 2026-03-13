امام جمعه رشت: آمریکا هر جا پا گذاشت جز ویرانی و بدبختی نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبه های نماز جمعه این هفته رشت با اشاره به راهپیمایی پرشور روز جهانی قدس، به بیان مواضع مهمی در قبال مذاکره با آمریکا، سرنوشت رژیم صهیونیستی و تحولات منطقه پرداخت.
آیتالله فلاحتی با اشاره به تجربه تلخ مذاکرات با آمریکا در طول سالهای پس از انقلاب اظهار کرد: از این پس هیچ مسئولی در نظام اسلامی پای هیچ مذاکرهای با آمریکا نخواهد رفت. ما در نشستهای برجامی غیرمستقیم میرفتیم برای اقناع جهانی و داخلی، چون عدهای آدمهای کذایی در داخل معتقد بودند بروید با آمریکا گفتگو کنید تا نان و آب ما ارزان شود، که هرگز نشد.
وی افزود: آمریکا هر جا جای پا باز کرد، جز ویرانی و بدبختی برای آن ملتها چیزی به ارمغان نیاورده است و امروز همه ملت ما بیدارند و فهمیدهاند.
تأکید بر نابودی رژیم صهیونیستی
امام جمعه رشت با تأکید بر مطالبه مردم از نیروهای مسلح برای نابودی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: ملت ما از نیروهای مسلح فداکار میخواهند که محو و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی را هیچ وقت رها نکنند، همانطور که از رهبر معظم انقلاب شنیدید، نیروهای مسلح باید تنگه هرمز را تا زمانی که این رژیم نابود شود کنترل کنند.
وی با بیان اینکه تنگه هرمز بخش عظیمی از انرژی شرق و غرب دنیا را در خود جای داده است، گفت: کنترل آن باعث میشود انرژی در دنیا بالا برود، در ایالات متحده چندین برابر شود تا مردم آمریکا بفهمند ملتهای تحت ستم از این حکومتهای وحشی چه میکشند و ملت ایران چه سختیهایی را از این سگهای وحشی جهانی دیده و متحمل میشود.
اسرائیل در ورطه سقوط
آیتالله فلاحتی با پیشبینی آینده نزدیک رژیم صهیونیستی تصریح کرد: برادران و خواهران، اسرائیل در ورطه سقوط است، اسرائیل اگر همین الان هم جنگی نشود، بیش از خمس قرن، یعنی ۲۰ سال نمیتواند خود را تدارک بکند.
وی افزود: آمریکاییها به ستوه آمدهاند، حکومت ایالات متحده توان اداره و حمایت از صهیونیست را ندارد برای اینکه جمهوری اسلامی اقتدار خودش را نشان داد و نشان داد ما کی هستیم و در کجای پازل دنیا هستیم. اسرائیل باید از بین برود و محو شود و نظام مقدس اسلامی درصدد است این غده چرکین را از جغرافیای کشورهای اسلامی نابود کند.
امام جمعه رشت با اشاره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: همانطور که رهبر عزیز فرمودند، ما با ۱۵ کشور همسایه دست دوستی دراز میکنیم، اما این دین ماست، اگر دوستان یا دشمنان امت اسلامی را تأیید کنند، آن وقت باید ادب شوند.
وی افزود: ما ان شاءالله به وقت مناسب به همه آنهایی که به آمریکاییها پناه دادند و صهیونیستها را در خانههای خود جا دادند، میرسیم و میدانیم با آنها چگونه برخورد کنیم.
موضع قاطع درباره جزایر سهگانه و بحرین
آیتالله فلاحتی با اشاره به شکایت بحرین به سازمان ملل درباره جزایر سهگانه تأکید کرد: شما ببینید در این بازار آشفته که امتهای اسلامی دارند جانشان را از دست میدهند، بحرین که جزو لاینفک ایران اسلامی بود، به سازمان ملل شکایت میکند و باز هم مسئله جزایر سهگانه را مطرح میکند، من همینجا اعلام میکنم جمهوری اسلامی از این به بعد باید بخواهد بحرین به ایران برگردد.
امام جمعه رشت با افشای نقش کشورهای منطقه در حملات اخیر به ایران تصریح کرد: اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس بعد از انقلاب تشکیل شدند برای اینکه در برابر جمهوری اسلامی بایستند، این لچک به سرهای تهیمغز، همه کشورهای جنگ طلب را در شهرها و کشور خودشان پناه دادند.
وی ادامه داد: بیشترین مراکزی که هواپیماها و پهپادها از آنجا بلند میشوند و کشور ما را مورد هجوم قرار میدهند، از همین پایگاههای کشورهای به ظاهر اسلامی است، از بحرین، از امارات، از کویت، از عربستان، از اردن.
آیتالله فلاحتی خطاب به سران کشورهای اسلامی که به آمریکا و رژیم صهیونیستی اجازه استفاده از خاکشان را میدهند، گفت: بعد شما برای ما خط و نشان میکشید و به سازمان ملل شکایت میکنید؟ در این زمانی که امت اسلامی در غزه با عزت ایستاده، شما میروید از ترامپ هواپیما تحویل میگیرید و بعد برای جمهوری اسلامی خط و نشان میکشید.
نظر شما