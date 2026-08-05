آیت الله فلاحتی: حضور مردم در خیابان خاری در چشم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم رشت با یادآوری دوران پیش از انقلاب و حضور نظامیان آمریکایی در منطقه گفت: آمریکایی‌ها از دهه‌ها قبل با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها و تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند و پایگاه‌هایی در بحرین و اطراف ایران ایجاد کردند تا جمهوری اسلامی را مهار کنند.

وی با اشاره به حادثه سال ۱۳۶۶ در حج و همچنین تجهیز بیش از ۳۰ کشور علیه ایران در جنگ تحمیلی افزود: آمریکا در هر نقطه‌ای از منطقه پا گذاشته، جنگ و خونریزی به همراه داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با بیان اینکه سردمداران آمریکا دچار توهم قدرت شده‌اند، اظهار داشت: پیش‌بینی کرده بودند ایران را در چند روز از پا درمی‌آورند، اما امروز پس از ۱۵۰ شب حضور مردم در خیابان‌ها، عقب‌نشینی کرده‌اند.

وی با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه گفت: پایگاه‌هایشان در عراق، قطر، اردن و اطراف بحرین در حال جمع‌آوری تجهیزات هستند.

آیت‌الله فلاحتی همچنین به پیام شاه بحرین به ایران اشاره کرد و گفت: شاه بحرین پیام داده که مسلمان است؛ ما از ابتدا می‌دانستیم اگر مسلمان بودند، چنین رفتارهایی نمی‌کردند.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران خاری در چشم دشمنان است، افزود: دشمنان داخلی و خارجی طاقت دیدن حضور مردم در میدان‌ها را ندارند.

امام جمعه رشت با اشاره به جایگاه آقای شهید در میان ملت ایران گفت: نام ایشان برای همیشه نشان افتخار ایرانیان است و ملت ایران به وجود چنین شخصیت‌هایی عزت یافته است.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه تاریخ حضور ۱۵۰ روزه مردم در سراسر کشور را ثبت خواهد کرد، افزود: هر یک از شما فرمانده و مجاهد این میدان هستید و نسل‌های آینده به شما افتخار خواهند کرد.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران اجازه نخواهد داد کشور زیر بار ذلت آمریکا برود. این ملت با قدرت در برابر سردمداران کفر جهانی ایستاده است.