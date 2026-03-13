به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک فرمانده اسبق فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز جمعه روایت خود را از تعداد موشک‌های شلیکی ایران به سوی اهداف آمریکایی- صهیونیستی رسانه ای کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، فرمانده اسبق فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در این خصوص گفت: ایران حساب شده تعداد موشک‌ های شلیکی اش را کم کرده است. تهران ممکن است برای طولانی‌ تر کردن درگیری (حملات تلافی جویانه) موشک‌ های کمتری شلیک کند.

وی سپس اضافه کرد: این تصمیم به این دلیل است که ایران باور دارد جنگ طولانی می‌ تواند به‌تدریج حمایت عمومی در اسرائیل و آمریکا را تضعیف کند.