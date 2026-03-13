۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

روایت فرمانده پیشین سنتکام از تعداد موشک‌های شلیکی ایران

یک فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام)، روایتی را درباره تعداد موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به اهداف آمریکایی- صهیونیستی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک فرمانده اسبق فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز جمعه روایت خود را از تعداد موشک‌های شلیکی ایران به سوی اهداف آمریکایی- صهیونیستی رسانه ای کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، فرمانده اسبق فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در این خصوص گفت: ایران حساب شده تعداد موشک‌ های شلیکی اش را کم کرده است. تهران ممکن است برای طولانی‌ تر کردن درگیری (حملات تلافی جویانه) موشک‌ های کمتری شلیک کند.

وی سپس اضافه کرد: این تصمیم به این دلیل است که ایران باور دارد جنگ طولانی می‌ تواند به‌تدریج حمایت عمومی در اسرائیل و آمریکا را تضعیف کند.

    • اذرگون IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      1 0
      پاسخ
      امریکا خودش جنگ رو ادامه دار کرده

