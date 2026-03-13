۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۵۱

مرگ ۲ خدمه دیگر هم تایید شد؛ هر ۶ آمریکایی کشته شدند

سنتکام اعلام کرد که هر شش خدمه هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 آمریکایی که در ۱۲ مارس در غرب عراق در جریان عملیات خشم حماسی منهدم شد، کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که دو خدمه دیگر هواپیمای سوخت رسان ارتش این کشور که در غرب عراق سقوط کرده بود کشته شده اند.

به این ترتیب تمام ۶ خدمه هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ آمریکا کشته شده اند.

پیش از این سنتکام اعلام کرده بود که عملیات امداد و نجات برای یافتن دو خدمه باقی مانده این هواپیما ادامه دارد.

علیرغم حملات سنگین ایران به پایگاه های آمریکایی در منطقه و هدف قرار گرفتن نیروهای تروریستی این کشور، وزارت جنگ آمریکا سیاست اعلام تدریجی تلفات خود را پیش گرفته است و آمار واقعی را در این زمینه مخفی می کند.

