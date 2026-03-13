به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی ایران با مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) بیعت کرده و با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و رهبر شهید امام خامنه ای (قدس سره) تجدید میثاق کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم» (نساء، ۵۹)
در نیمه شب پر راز و رمز نوزدهم ماه مبارک رمضان، خلف صالح، نور دیده ملت، آیتالله امام سیدمجتبی خامنهای پس از شهادت دومین پیشوای حکیم انقلاب اسلامی امام خامنهای برای پاسداری از راه ایشان، پرچم عزت و ایمان را به دوش گرفت و بیتردید این انتخاب جلوه استمرار بصیرت و وفاداری ملت به مسیر حق و عدالت است.
اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی ایران به عنوان نماد یک تشکل علمی، مردمی و انقلابی که حاصل تلاش دانشگاهیان فرهیخته، نخبگان، پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان ایران عزیز است، با الهام از آرمانهای والای امام راحل (ره) و خلف صالح ایشان، حضرت آیتالله العظمی شهید امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه)، بدین وسیله ضمن تبریک این انتخاب شایسته ملت بزرگ ایران، عهد و بیعت خالصانهی خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) اعلام میدارد و ما دانشگاهیان با عزمی راسخ و با تمام وجود عهد میبندیم که تمامی ظرفیتهای علمی، فناورانه و نوآورانه مردمی کشور را در مسیر اعتلای ایران اسلامی، تقویت اقتدار ملی، توسعه اقتصاد دانشبنیان و فعالسازی و بهره گیری از ظرفیت های بزرگ مردمی برای تربیت فرزندان ایران عزیز، پیشرفت علمی، پیشران و توسعه فناوریهای زیر ساختی، روز آمد و مبتنی بر آینده نگری و حل مسائل راهبردی کشور بکار گیریم.
از درگاه خداوند متعال برای معظمله دوام عزت و توفیق در پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و تحقق ایرانی سربلند، مستقل و پیشرو مسئلت نموده و همچون دوران رهبری امام شهید، آماده اجرای فرامین و منویات منتخب مجلس خبرگان رهبری به عنوان ولی فقیه، رهبر حکیم و فرزانه، در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی بخصوص جهاد علمی در صحنه خواهیم بود.
نظر شما