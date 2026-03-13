میزبانی مساجد گیلان با برپایی سفره های ساده افطار از مردم روزه دار 

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان ماه مبارک رمضان و ایام شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، مساجد استان گیلان با حضور پرشور مردم و بچه‌های مسجد به کانون همدلی و مقاومت تبدیل شده‌اند. این مساجد با اجرای برنامه‌های مختلف از اقامه نماز جماعت تا توزیع بسته‌های معیشتی و برپایی سفره‌های افطار، جلوه‌ای از ایمان و استقامت مردم را به نمایش می‌گذارند.

سفره‌های ساده افطار یکی از این فعالیت‌ها است که فرصتی برای کنار هم بودن روزه‌داران فراهم می‌کند. پس از اقامه نماز جماعت که با حضور گسترده نمازگزاران برگزار می‌شود، سفره‌های ساده افطار در مساجد پهن می‌شود تا میزبان خوبی برای روزه‌داران سوگوار و عزاداری باشد که مسجد را پناه خود در این روزهای سخت قرار داده‌اند.

مسجد آفخرا رشت؛ طرح ویژه سفره‌های افطار

مسجد آفخرا رشت در شب‌های قدر امسال اقدام به اجرای طرح ویژه سفره‌های افطار کرده است و هر شب میزبان مردم روزه‌دار در این مسجد است. این طرح با استقبال پرشور نمازگزاران و روزه‌داران رشتی مواجه شده است.

مسجد محمدآباد رودبارتان نیز هر شب به توزیع بسته‌های افطار بین مردم می‌پردازد. همچنین مسجد آقا سید حسن دارسازی ضیافت افطار شب‌های قدر را با کمک خیرین و مردم اجرا کرده است.

کانون فرهنگی هنری محمد رسول‌الله (ص) رستم‌آباد نیز با برپایی سفره ساده افطار همراه با جمع‌خوانی دعای فرج، میزبان روزه‌داران در مسجد جامع سوخته این شهر است.

پذیرایی از روزه‌داران در مساجد پره‌سر و رشت

مسجد جامع صاحب‌الزمان (عج) پره‌سر نیز سفره ساده افطار را در این مسجد پهن کرده و با چای و لقمه‌های افطار از روزه‌داران پذیرایی می‌کند. در رشت نیز جوانان مسجد امام حسن عسکری (ع) پل طالشان به عشق امام شهید خود از روزه‌داران مؤمن و عزادار پذیرایی می‌کنند.

این اقدامات با همت کانون‌های فرهنگی هنری، بچه‌های مسجد و مشارکت خیرین انجام می‌شود تا جلوه‌ای از پیوند معنویت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نقش‌آفرینی نوجوانان و جوانان مسجدی در میدان عمل را به تصویر بکشد. حضور پرشور جوانان در این فعالیت‌ها نشان‌دهنده عزم آنان برای تداوم راه شهدا و امام شهید انقلاب اسلامی است.