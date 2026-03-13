به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عبدالرحیم خطیبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، به تشریح ابعاد فقدان بزرگ رهبر انقلاب و شرایط حساس کنونی کشور پرداخت.

وی با تأکید بر لزوم هوشیاری ملی در برابر توطئه‌های دشمنان، پیامی قاطع به بدخواهان و فراخوانی برای صبر و توکل به عموم ملت صادر کرد.

شیخ خطیبی در خطبه نماز جمعه، با تجلیل از مجاهدت‌های رهبر فقید انقلاب، ایشان را شخصیتی بی‌بدیل توصیف کرد که نه تنها یک رهبر سیاسی، بلکه تکیه‌گاه مذهبی میلیون‌ها مسلمان و دیده‌بان بیدار مقدسات بود.

وی تصریح کرد: ما کسی را از دست دادیم که در برابر تندروی‌ها، سدّی استوار بود. ایشان صریح و آشکار با صدور حکم تحریم اهانت به مقدسات اهل‌سنت، ریشه فتنه‌های مذهبی را خشکاند و داغ فقدان او بر دل تمامی مسلمانان، به‌ویژه جامعه اهل‌سنت، سنگینی می‌کند.

امام‌جمعه اهل‌سنت قشم، حملات و فشارهای اخیر دشمنان را تاوان شرافتمندانه ملت ایران برای حمایت از آرمان فلسطین و قدس شریف دانست.

وی با افشای چهره دوگانه متجاوزان افزود: آنانی که امروز با لباسی آراسته ادعای دلسوزی برای مردم ایران را دارند، همان گرگ‌صفتانی هستند که به کودکان بی‌دفاع غزه رحم نکردند. هدف آن‌ها نه کمک به مردم، بلکه نابودی زیرساخت‌ها و از بین بردن کیان این مرز و بوم است.

شیخ خطیبی با استناد به سیره نبوی و کلام گهربار پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه هرگز آرزوی روبرو شدن با دشمن را نکنید، کسانی را که از تهاجم دشمن استقبال کرده یا به آن دل بسته‌اند، به شدت مورد نقد قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: هیچ ملت غیور و آزاده‌ای راضی به تجاوز بیگانه به خاک وطن نیست. کسانی که به لبخند دشمن دلخوش کرده‌اند، بدانند که این بدخواهان به هیچ‌کس رحم نخواهند کرد؛ آن‌ها دلسوز ما نیستند، بلکه در پی ویرانی ایران‌اند.

در پایان، امام‌جمعه قشم با تبیین شرایط حساس کنونی، راه برون‌رفت از این گردنه تاریخی را «صبر، شکیبایی و توکل بر ذات باری‌تعالی» دانست.

وی تأکید کرد: شناخت دقیق دشمن و حفظ وحدت کلمه، ضامن عبور از این ابتلائات سنگین خواهد بود و ملت ایران با تکیه بر ایمان و غیرت ملی، بار دیگر نقشه‌های شوم استکبار را نقش بر آب خواهد کرد.