به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گیلانغرب با اشاره به شرایط منطقه، روز قدس و حضور مردم در صحنه، بر تداوم مقاومت در برابر ظلم و حمایت از ملت‌های مظلوم تأکید کرد و اظهار داشت: ملت ایران با الهام از قرآن و تعالیم اهل بیت (ع) تا نابودی کامل ظلم و استکبار از پای نخواهد نشست.

وی در آغاز سخنان خود با دعوت نمازگزاران به تقوا اظهار کرد: دنیا گذرگاهی کوتاه برای رسیدن به اقامتگاه ابدی است و انسان باید از این مسیر برای سرای جاودان توشه بردارد.

امام جمعه گیلانغرب با گرامیداشت یاد و مجاهدت‌های رهبران انقلاب اسلامی افزود: رهبری شجاع و حکیم از دست دادیم که در طول ۸۶ سال عمر مبارک خود لحظه‌ای از مجاهدت دست نکشید و آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) را در عمل به منصه ظهور رساند.

حجت‌الاسلام دانیاری در ادامه از حضور گسترده مردم در مراسم‌ها و تجمعات اخیر قدردانی کرد و گفت: ملت بزرگ ایران و به‌ویژه مردم مقاوم گیلانغرب در این روزها هم عزادار بودند و هم در مسیر خون‌خواهی مظلومان ایستادند و این حضور، نشان‌دهنده وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب است.

وی همچنین از نیروهای مسلح کشور تقدیر کرد و اظهار داشت: فرزندان ایران اسلامی در نیروهای مسلح با آغاز حملات دشمن، بلافاصله پاسخ قاطع دادند و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران امروز دشمنان را به عقب رانده است.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به پیام رهبر انقلاب به ملت ایران گفت: این پیام، پیامی امیدبخش برای جبهه ایمان و ناامیدکننده برای جبهه کفر و استکبار بود و ملت ایران با جان و دل آن را می‌پذیرد و تا رفع کامل ظلم در منطقه به مبارزه ادامه خواهد داد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به روز جهانی قدس که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، افزود: روز قدس نماد اتحاد امت اسلامی و همه آزادگان جهان در برابر ظلم است و ملت ایران با الهام از فرمایش امیرالمؤمنین (ع) که فرمودند دشمن ظالم و یار مظلوم باشید، در حمایت از ملت فلسطین ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام دانیاری با اشاره به اهداف رژیم صهیونیستی گفت: ایجاد پایگاه و کشور مستقل در منطقه، گسترش جغرافیایی و سلطه‌طلبی جهانی از اهداف این رژیم است، اما جمهوری اسلامی ایران با بیدارسازی مسلمانان، تشکیل محور مقاومت و تقویت توان دفاعی، در برابر این توطئه‌ها ایستاده است.

وی تأکید کرد: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس و مشت‌های گره‌کرده آنان، نشانه اراده ملت‌ها برای پایان دادن به ظلم و حمایت از مظلومان جهان است.

امام جمعه گیلانغرب در پایان با دعوت مردم به حفظ وحدت و ادامه حضور در صحنه گفت: حضور مردم در میدان، قوت قلبی برای رزمندگان اسلام و نشانه‌ای از ایستادگی ملت ایران در مسیر عدالت و مقاومت است.