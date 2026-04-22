به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای اداری شهرستان گیلانغرب در سال ۱۴۰۵ بعد از ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان اجرایی و سخنرانی حجت‌الاسلام دانیاری، امام‌جمعه این شهرستان، برگزار شد. وی در این نشست با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، ایستادگی ایران در برابر فشارهای خارجی را نشانه اقتدار و ثبات راهبردی کشور عنوان کرد.

حجت‌الاسلام دانیاری در بخش دیگری از سخنان خود به مرور رخدادهای سال ۱۴۰۴ پرداخت و هجمه‌های رسانه‌ای گسترده علیه ایران را «جنگ روایت‌ها» توصیف کرد که از نگاه وی، ناشی از ناتوانی طرف‌های مقابل در برابر منطق و رویکرد مستقل کشور بوده است.

وی با اشاره به توصیه‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، این بیانات را نقشه راه و محور همگرایی ملی دانست و تاکید کرد مدیران دستگاه‌های اجرایی باید این رویکرد را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات خود مدنظر قرار دهند.

امام‌جمعه گیلانغرب همچنین با استناد به آیات سوره مبارکه عنکبوت، رویدادهای ۵۰ روز اخیر کشور را آزمونی الهی تعبیر کرد که هدف آن تفکیک صداقت و ایستادگی از سستی و بی‌مسئولیتی است. به گفته وی، این شرایط ویژه فرصتی برای سنجش میزان پایبندی مدیران به مسئولیت‌ها و سوگند اجرایی آنان بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: آن دسته از مدیرانی که در روزهای سخت و تحت فشار، به وظایف خود عمل کردند و مصلحت عمومی را بر راحتی شخصی ترجیح دادند، نشان دادند که در مسیر صحیح خدمتگذاری قرار دارند و باید مورد حمایت قرار گیرند.