۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

حجت‌الاسلام دانیاری: صداقت معیار ایمان واقعی است

کرمانشاه - امام جمعه گیلانغرب با تأکید بر اینکه صداقت مهم‌ترین شاخص ایمان است، گفت: مومن حقیقی در همه شرایط راستگو و پایبند به عهد الهی باقی می‌ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن دانیاری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گیلانغرب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، صداقت را از برجسته‌ترین ویژگی‌های انسان مؤمن دانست و اظهار کرد: معیار سنجش ایمان واقعی، پایبندی به راستگویی در همه شرایط است.

وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین علی(ع) درباره ویژگی‌های مؤمن حقیقی افزود: انسان مؤمن کسی است که در گفتار و رفتار خود صداقت را کنار نمی‌گذارد و حتی در شرایط سخت نیز از مسیر راستگویی خارج نمی‌شود.

امام جمعه گیلانغرب در ادامه با بیان اینکه قرآن کریم جایگاه ویژه‌ای برای «صادقین» قائل شده است، گفت: در آیات متعدد، خداوند متعال اهل صدق را در ردیف بندگان برگزیده معرفی کرده و حتی شهدا و مجاهدان راستین را در زمره آنان قرار داده است.

وی با اشاره به برخی شرایط اجتماعی و سیاسی کشور نیز تصریح کرد: آزمون‌های الهی در مقاطع مختلف، معیار شناخت افراد صادق از غیرصادق را روشن می‌کند و در این مسیر، همراهی با ارزش‌های انقلاب اسلامی و حضور در میدان‌های اجتماعی از نشانه‌های صداقت عملی است.

دانیاری همچنین با تمجید از نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور بیان کرد: اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی حاصل ایستادگی و مجاهدت رزمندگان و مردم است و این مسیر موجب شکست توطئه‌های دشمنان شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مردم گیلانغرب در مناسبت‌های مختلف، این مشارکت را نشانه وفاداری و انسجام اجتماعی دانست و افزود: همراهی مردم با آرمان‌های انقلاب، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود.

امام جمعه گیلانغرب در پایان خطبه‌ها با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان(عج) و عزت نظام اسلامی، از خداوند متعال برای ملت ایران، امنیت، وحدت و توفیق روزافزون مسئلت کرد.

کد مطلب 6803347

