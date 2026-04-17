به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری در خطبههای این هفته نماز جمعه گیلانغرب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، صداقت را از برجستهترین ویژگیهای انسان مؤمن دانست و اظهار کرد: معیار سنجش ایمان واقعی، پایبندی به راستگویی در همه شرایط است.
وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین علی(ع) درباره ویژگیهای مؤمن حقیقی افزود: انسان مؤمن کسی است که در گفتار و رفتار خود صداقت را کنار نمیگذارد و حتی در شرایط سخت نیز از مسیر راستگویی خارج نمیشود.
امام جمعه گیلانغرب در ادامه با بیان اینکه قرآن کریم جایگاه ویژهای برای «صادقین» قائل شده است، گفت: در آیات متعدد، خداوند متعال اهل صدق را در ردیف بندگان برگزیده معرفی کرده و حتی شهدا و مجاهدان راستین را در زمره آنان قرار داده است.
وی با اشاره به برخی شرایط اجتماعی و سیاسی کشور نیز تصریح کرد: آزمونهای الهی در مقاطع مختلف، معیار شناخت افراد صادق از غیرصادق را روشن میکند و در این مسیر، همراهی با ارزشهای انقلاب اسلامی و حضور در میدانهای اجتماعی از نشانههای صداقت عملی است.
دانیاری همچنین با تمجید از نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور بیان کرد: اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی حاصل ایستادگی و مجاهدت رزمندگان و مردم است و این مسیر موجب شکست توطئههای دشمنان شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مردم گیلانغرب در مناسبتهای مختلف، این مشارکت را نشانه وفاداری و انسجام اجتماعی دانست و افزود: همراهی مردم با آرمانهای انقلاب، سرمایهای ارزشمند برای کشور محسوب میشود.
امام جمعه گیلانغرب در پایان خطبهها با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان(عج) و عزت نظام اسلامی، از خداوند متعال برای ملت ایران، امنیت، وحدت و توفیق روزافزون مسئلت کرد.
