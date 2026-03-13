واکنش گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل به حمله آمریکا به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد با صدور بیانیهای مشترک حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و مصداق تجاوز دانستند.
در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقض آشکار حقوق بینالملل بوده و میتواند کل منطقه را در معرض خشونتی گسترده و فاجعهبار قرار دهد.
این گزارشگران تصریح کردند حمله به ایران، در حالی که مذاکرات همچنان ادامه داشته، از منظر حقوق بینالملل اقدامی کاملاً غیرقانونی و مصداق «تجاوز» محسوب میشود.
در ادامه بیانیه آمده است: «ایالات متحده و اسرائیل باید از گسترش جنگها و تصور قرار داشتن فراتر از قوانین بینالمللی دست بردارند.»
کارشناسان همچنین نسبت به درخواست آمریکا برای «تسلیم بیقید و شرط» ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که چنین رویکردی میتواند به جنگی طولانی و رنج گسترده انسانی منجر شود.
در این بیانیه همچنین تلاشها برای تغییر نظام سیاسی ایران و مداخله در حاکمیت این کشور محکوم و تأکید شده است که هیچگونه ادعای نقض حقوق بشر نمیتواند توجیهی برای حمله نظامی یا دخالت در امور داخلی یک کشور عضو سازمان ملل باشد.
گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید کردند تنها مردم ایران حق دارند درباره آینده و نظام سیاسی کشور خود تصمیم بگیرند و جامعه بینالمللی باید به حق تعیین سرنوشت ملتها احترام بگذارد.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به برخی حملات صورتگرفته در جریان درگیریها، خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره احتمال نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی شدند.
از جمله موارد مطرحشده، هدف قرار گرفتن مدرسه دخترانه میناب، حمله به پالایشگاههای نفتی و نیز تأسیسات شیرینسازی آب عنوان شده است.
گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل با ابراز تأسف از ناتوانی شورای امنیت در ایفای نقش خود برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، خواستار برقراری فوری آتشبس میان همه طرفها و همچنین برگزاری یک کنفرانس بینالمللی صلح برای بررسی آینده منطقه شدند.
نظر شما