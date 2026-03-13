۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

واکنش گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل به حمله آمریکا به ایران

گروهی از گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مشترک حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و مصداق تجاوز دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مشترک حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و مصداق تجاوز دانستند.

در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل بوده و می‌تواند کل منطقه را در معرض خشونتی گسترده و فاجعه‌بار قرار دهد.

این گزارشگران تصریح کردند حمله به ایران، در حالی که مذاکرات همچنان ادامه داشته، از منظر حقوق بین‌الملل اقدامی کاملاً غیرقانونی و مصداق «تجاوز» محسوب می‌شود.

در ادامه بیانیه آمده است: «ایالات متحده و اسرائیل باید از گسترش جنگ‌ها و تصور قرار داشتن فراتر از قوانین بین‌المللی دست بردارند.»

کارشناسان همچنین نسبت به درخواست آمریکا برای «تسلیم بی‌قید و شرط» ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که چنین رویکردی می‌تواند به جنگی طولانی و رنج گسترده انسانی منجر شود.

در این بیانیه همچنین تلاش‌ها برای تغییر نظام سیاسی ایران و مداخله در حاکمیت این کشور محکوم و تأکید شده است که هیچ‌گونه ادعای نقض حقوق بشر نمی‌تواند توجیهی برای حمله نظامی یا دخالت در امور داخلی یک کشور عضو سازمان ملل باشد.

گزارشگران ویژه سازمان ملل تأکید کردند تنها مردم ایران حق دارند درباره آینده و نظام سیاسی کشور خود تصمیم بگیرند و جامعه بین‌المللی باید به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها احترام بگذارد.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به برخی حملات صورت‌گرفته در جریان درگیری‌ها، خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره احتمال نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی شدند.

از جمله موارد مطرح‌شده، هدف قرار گرفتن مدرسه دخترانه میناب، حمله به پالایشگاه‌های نفتی و نیز تأسیسات شیرین‌سازی آب عنوان شده است.

گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل با ابراز تأسف از ناتوانی شورای امنیت در ایفای نقش خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، خواستار برقراری فوری آتش‌بس میان همه طرف‌ها و همچنین برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی صلح برای بررسی آینده منطقه شدند.

کد خبر 6773886

    • IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      سازمان ملل حقوق بشری کجا هستید چرا در سکوت بسر می برید
    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      اگه جنگ به امریکا یا اروپا کشیده بشه سازمان حقوق بشر فورأ صداش بلند میشه ولی تا وقتیکه دختر بچه های معصوم ایرانی بمباران میشن هیچ اقدامی انجام نمیدن. در اینجا روی سخنم با نظامیان شجاع کشورمون هست: لطفأ هر چه سریعتر جنگ رو به داخل امریکا بکشونید و عمارت مارالاگو و ساکنانش رو راهی جهنم کنید تا امریکا تسلیم شه و مردم دنیا هم نفس راحتی بکشند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها