به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، بلیس کیوپیچ یک کاردینال از ایالت شیکاگو ضمن محکوم کردن بازی‌نمایی صحنه‌های تجاوز آمریکا به ایران، این رویکرد واشنگتن را شکست بنیان های اخلاقی در این کشور ارزیابی کرد.

وی گفت: نمایش زنده صحنه‌های تجاوز به ایران همراه با صحنه‌هایی از بازی‌های ویدیویی و فیلم‌های هالیوودی، اشخاص واقعی را از انسانیت تهی می‌کند.

بر اساس این گزارش، ایالات متحده در اقدامی غیراخلاقی صحنه‌های مربوط به تجاوز به ایران را با صحنه‌هایی از بازی‌های ویدیویی و فیلم‌های هالیوودی آمیخته و به پخش زنده گذاشته بود.

در پی این اقدام مدیر روابط عمومی کاخ سفید پخش این تصاویر را از سی‌ان‌ان ستوده بود و سخنگوی آن نیز آن را توجیه کرده و اعلام کرده بود که این نهاد به اقدامات مشابه ادامه خواهد داد.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.