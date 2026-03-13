به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وداع و تدفین امیر دریاسالار شهید علی شمخانی، فردا شنبه ۲۳ اسفند ساعت ۱۱ از مسجد ولیعصر (خوزستانیها) واقع در خیابان شهید سید حسن نصرالله (وزرا) برگزار میشود و پس از اقامه نماز ظهر و عصر و قرائت قرآن، پیکر مطهر شهید در ساعت ۱۶ در میدان تجریش، در جوار امامزاده صالح بن موسی الکاظم (ع) آرام خواهد گرفت.
ستاره درخشان حماسه و فداکاری، پاسدار عزت و امنیت وطن، دریاسالار شهید علی شمخانی نماینده رهبری و دبیر شورای دفاع پس از سالها مجاهدت در راه ایران، به سوی خدای خویش پر کشید.
پیکر مطهر او در جوار شهدای هستهای آرام خواهد گرفت و یاد رشادتهایش تا ابد در دلها زنده خواهد ماند.
