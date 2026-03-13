مردم با وجود حمله نظامی دشمن، وحدت خود را در روز قدس نشان دادند

علیرضا خجستهپور، قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس، این حضور را نمادی از اراده ملت ایران در مقابله با تجاوزگری بیگانگان، به خصوص صهیونیستها و آمریکاییها دانست و گفت: امسال روز قدس با وجود تهدیدات و حادثه تروریستی در نزدیکی مراسم، شاهد تبلور اتحاد و مقاومت مردم بودیم و این اتحاد به رخ جهان کشیده شد.
وی گفت: مردم همچون شیر در صحنه ایستادند و با شعارهایی چون الله اکبر، حیدر حیدر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، فضای خیابان انقلاب را پر کردند.
خجسته پور تاکید کرد: هرچقدر هم دنیا تلاش کند صدا و اراده ملت ایران را نادیده بگیرد، این حضور و اتحاد مثالزدنی، کتمانناپذیر است. سیاستمداران جهان با دیدن این پشتوانه محکم برای نظام، متوجه پوچ بودن یاوهگوییهای ترامپ قمارباز و نتانیاهوی کودککش علیه جمهوری اسلامی خواهند شد.
وی با اشاره به حضور مسئولان در کنار مردم، این اقدام را پیامی دلگرمکننده و نشانه همدلی بین مردم و مسئولان دانست و ادامه داد: از رسانهها و تریبونداران درخواست میکنم تا با تلاش مضاعف، پیام این حضور حماسی را که حاوی مقاومت، خونخواهی شهدای مظلوم و پیام انزجار از اسرائیل و پایگاههای آمریکایی در منطقه است، به گوش جهانیان، آزادیخواهان و عدالتطلبان برسانند. این حضور جشنوارهای زیبا از اتحاد مردمی در آخرین جمعه ماه رمضان، روز قدس بود.
