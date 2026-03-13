۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

دو شهید و پنج مجروح در حمله هوایی آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی به بوئین‌زهرا

قزوین-فرمائدار بویین زهرا گفت: در حمله هوایی امروز رژیم جنایتکار آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی به منازل مردم بی‌دفاع روستای تتنک از توابع بخش دشتابی، دو شهروند به شهادت رسیده و پنج نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی صالحی با تأیید این خبر اظهار داشت: در پی این اقدام تروریستی که مستقیماً اماکن مسکونی غیرنظامیان را هدف قرار داد، دو نفر از ساکنان به شهادت رسیده و پنج نفر دیگر بر اثر اصابت ترکش و آوار مصدوم شده‌اند.

صالحی با اشاره به اینکه عملیات امداد و جست‌وجو در منطقه همچنان در حال انجام است، گفت: نیروهای امدادی و نظامی به سرعت در محل حادثه حاضر شده‌اند و انتقال مجروحان به مراکز درمانی در حال انجام است.

وی این حمله را نشان‌دهنده ماهیت ضدانسانی و ددمنشانه رژیم صهیونیستی و حامی آمریکایی آن دانست و افزود: این اقدام مصداق آشکار تروریسم دولتی، کودک‌کشی و نقض اصول انسانی و بین‌المللی است.

فرماندار بوئین‌زهرا تصریح کرد: ملت ایران در برابر این جنایات هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد و این اقدامات خبیثانه تنها بر اراده مردم برای ایستادگی در برابر دشمنان می‌افزاید.

او خاطرنشان کرد: دشمن با هدف ایجاد رعب و ناامنی، به سراغ بی‌دفاع‌ترین مردم می‌رود اما این حملات بار دیگر ماهیت واقعی آنان را در برابر جهان آشکار کرد.

