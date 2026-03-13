قائم پناه: ملت ایران هرگز زیر بار قلدری نخواهد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم پناه روز جمعه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۴ در راهپیمایی روز قدس همراه با مردم شریف کرج، اظهار داشت: پیام من جدا از فریاد بلند این ملت سلحشور نیست؛ ما همگام با این مردم غیور آمدهایم تا یکصدا به گوش جهانیان برسانیم که منطق ما همان منطق عاشوراییِ "هیهات منا الذله" است.
قائمپناه با تأکید بر پیشینه تمدنی و غیرت دینی ایرانیان تصریح کرد: این ملت بزرگ در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود ثابت کرده است که در برابر هیچ قدرت و قلدری سر خم نمیکند. مردم ایران هزاران سال است که به هویت ملی و ارزشهای والای اسلامی خود پایبند بوده و تحت هر شرایطی، از وطن و آرمانهای دینیشان صیانت میکنند.
وی وجب به وجب خاک پاک ایران را پاره تن ملت توصیف کرد و با قرائت اشعار ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی، روحیه ایثار و شهادتطلبی مردم را ستود: «چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن مباد/ اگر سر به سر تن به کشتن دهیم / دریغ است که کشور به دشمن دهیم»
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه ایستادگی با جان و روح این مردم عجین شده است، افزود: ملت ما در این روزها و شبهای سرنوشتساز، شعار استقلال و عزت را نه فقط با زبان، بلکه با تمام وجود و روحشان فریاد میزنند. ما نیز امروز با افتخار در سنگر خدمت، در کنار این زنان و مردان غیور ایستادهایم تا همراهی دولت مردمی را با این آرمان همیشگی اعلام کنیم.
قائمپناه در پایان خاطرنشان کرد: ما هرگز زیر بار ذلت نخواهیم رفت و کماکان بر عهد خود با شهیدان و رهبری معظم انقلاب استواریم. اطمینان داریم که این خروش قهرمانانه، توطئههای دشمنان را نقش بر آب کرده و پرچم اقتدار ایران اسلامی را بر فراز آسمان این مرز و بوم، جاویدان نگاه خواهد داشت.
