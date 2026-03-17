خبرگزاری مهر - گروه استانها: تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به کشورمان این روزها در کانون توجهات جهانی قرار دارد. این تجاوزات و حملات جنایتکارانه بهعنوان چالشی برای تمام ملتهای آزادیخواه و مستقل در سطح جهانی محسوب میشود.
در این شرایط، ملت ایران باتکیهبر اصول و ارزشهای اسلامی و ملی، بهویژه در راستای پیروی از مکتب امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، در برابر این تهدیدات ایستادگی کرده و عزم خود را برای دفاع از سرزمین و آرمانهای خود جزم کرده است.
ملت ایران هیچگاه تسلیم نخواهد شد
تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که این کشور بزرگ همواره در برابر فشارها و تجاوزات خارجی، مقاومت کرده است.
از انقلاب اسلامی تا به امروز، ملت ایران باتکیهبر روحیه شهادتطلبی و ایثار، توانسته است در برابر دشمنان خود ایستادگی کند.
این روحیه نهتنها در میدانهای نظامی، بلکه در عرصههای سیاسی و اجتماعی نیز بهوضوح قابلمشاهده است. بهویژه در شرایطی که دشمنان سعی دارند با ایجاد جنگ روانی، اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما این ملت با اتحاد و همبستگی، بهخوبی نشان داده است که هیچگاه تسلیم نخواهد شد.
تغییر معادلات سیاسی در سطح منطقه و جهان
در این راستا، تحلیلگران و کارشناسان سیاسی و نظامی بهدقت تحولات جاری را رصد کرده و به بررسی ابعاد مختلف این جنایات میپردازند. آنها بر این باورند که شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ملت ایران، نهتنها بهعنوان یک پیروزی نظامی، بلکه بهعنوان یک تغییر معادلات سیاسی در سطح منطقه و جهان خواهد بود.
این پیروزی میتواند به تقویت روحیه مقاومت در دیگر ملتها منجر شود و بهنوعی الهامبخش آنها در مبارزه با استکبار باشد.
از سوی دیگر، توان موشکی و نظامی ایران بهعنوان یک عامل بازدارنده در برابر تهدیدات دشمن، به طور فزایندهای در حال افزایش است. این توانمندیها نهتنها بهعنوان یک ابزار دفاعی، بلکه بهعنوان یک نماد از هویت ملی و اسلامی ایران عمل میکند.
در این راستا، گزارش حاضر به بررسی نظرات و تحلیلهای اساتید دانشگاه لرستان در خصوص تحولات منطقه و تجاوز دشمن جنایتکار به خاک ایران اسلامی میپردازد.
پیمان حاتمیان: هیچگاه ملت امام حسین (ع) شکستپذیر نخواهد بود
پیمان حاتمیان استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان دراینرابطه به خبرنگار مهر گفت: آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی ما را از شهادت میترسانند؛ اما بدبختها نمیدانند که به قول حاجقاسم ما ملت شهادتیم.
وی تصریح کرد: ما ملت امام حسینیم و هیچگاه ملت امام حسین (ع) شکستپذیر نبوده و نخواهد بود.
حسین الیاسی مفرد: مقاومت مقدس دلیرمردان معادلات منطقه را تغییر خواهد داد
حسین الیاسی مفرد عضو هیئتعلمی گروه عربی دانشگاه لرستان هم به مهر گفت: توان موشکی ایران اسلامی و مقاومت مقدس دلیرمردان پرورشیافته مکتب امام خامنهای علیهالسلام و شکست آمریکا و رژیم غاصب کودککش تمام معادلات را در منطقه و در کل جهان تغییر خواهد داد.
وی افزود: بی شک این ملت به پشتوانه رهبری حکیمانه خود در تمامی ادوار سربلند بوده و با توجهات و رهبری خلف صالح ایشان در ادامه نیز سربلندتر از گذاشته به مسیر خود ادامه خواهد داد.
این عضو هیئتعلمی گروه عربی دانشگاه لرستان ادامه داد: شکستدادن ملتی که شهادت را افتخار خود میداند ممکن نیست.
الیاسی مفرد توضیح داد: بلاشک پیروزی مقتدرانه ایران در این نبرد و شکست هیمنه پوشالی آمریکا و اسرائیل ایذانی بود به اینکه جمهوری اسلامی باتکیهبر پشتوانه رهبری و سرمایه مردمی و جانفشانی در راه میهن همیشه در هر میدانی پیروز است و دست تخریب و توطئه دشمنان را توان آسیب به بلندای این صرح استوار نیست.
بهرام حاجی جودکی: ملت با استقامت این روزها را پشت سر خواهد گذاشت
بهرام حاجی جودکی عضو هیئتعلمی گروه آمار دانشگاه لرستان هم به مهر گفت: رئیسجمهور متکبر و خودشیفته آمریکا گفت آمریکا بزرگترین ارتش دنیا را دارد؛ رهبر شهید ما آیتالله خامنهای فرمایش کردند که ممکنه این ارتش بزرگ دنیا چنان سیلی بخورد که نتواند سرپا بایستد و الان داریم میبینم که این ارتش بهظاهر بزرگ آمریکا دنبال لانه موش هست تا نیروهای نظامیاش کشته نشوند.
وی ادامه داد: انشاءالله مردم ایران با صبر و استقامت این روزها را هم پشت سر خواهند گذاشت.
عضو هیئتعلمی گروه آمار دانشگاه لرستان افزود: به حول و قوه الهی دنیا بعد از پیروزی ایران در این جنگ یک ابرقدرت جدید به نام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
عیسی حزباوی: اقتدار ایران از اتحاد ملت نشأت میگیرد
عیسی حزباوی عضو هیئتعلمی دانشگاه لرستان هم با یادآوری این آیه که «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینَ کُلَّهُ لِلَّهِ» به مهر گفت: در پرتو این فرمان الهی و با توکل بر قدرت بیانتهای او ایران ما باصلابت ایستاده است و اقتدارش از اتحاد ما نشأت میگیرد. در نهایت تصمیم از آن ماست؛ تسلیم از آن دشمن.
وی توضیح داد: با قلم اندیشه و اراده پولادین چونان موجی خروشان در برابر هر فتنهای ایستاده و با امید به نصرت الهی، شکوه جاودان این آبوخاک را فریاد میزنیم.
سید سجاد سهرابی: زخم امت را استوارتر میکند
سید سجاد سهرابی هیئتعلمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی هم به خبرنگار مهر گفت: چه کسی گفته است که زخمها نشان دردند در سرزمین عاشقان حسین (علیهالسلام)؟ چسبی به نام زخم دلها را به هم میپیوندد و امت را استوارتر میکند.
وی ادامه داد: دشمن شیطانصفت، شاید گمان کند درد و زخم و خستگی میتواند این ملت را از پا بیندازد، اما نمیداند این برای ما همان آخرین پیچ جادهای است که به سپیدهدم موعود میرسد.
هیئتعلمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی یادآور شد: پس اگر شب بلند است و راه سخت باید ایستاده رفت که هر کس شب نرود روز به جایی نرسد.
هیئتعلمی دانشگاه لرستان: هر وجب خاک ایران روایت ایستادگی است
مریم مالمیر هیئتعلمی گروه فیزیک دانشگاه لرستان هم تأکید کرد: سرزمین من با دلاوری فرزندان غیورش زیر چتر دعاهای رمضان محفوظ و پیروز جنگ رمضان است.
گلناز صیاد زاده استادیار گروه زیستشناسی دانشگاه لرستان هم گفت: سرزمین ما هر وجب خاکش روایت ایستادگی است. من فرزند علم و اندیشه این آبوخاک باور دارم که ایران فراتر از جغرافیا باوری جاودان است؛ باوری که در جان مردمانش میتپد و در نبض جوانانی که دل به فردایی بهتر سپردهاند.
وی ادامه داد: به آیندهای ایمان دارم که در آن فرزندان این سرزمین با دانش و اخلاق جهان را شگفتزده خواهند کرد.
استادیار گروه زیستشناسی دانشگاه لرستان افزود: ما وارث نسلی هستیم که آسمان را باایمان باور کرد؛ و امروز نوبت ماست که این روشنایی را پاس بداریم.
امین طاهری گراوند: فرهنگ ایثار و شهادت موتور محرک پایداری ملت است
امین طاهری گراوند عضو هیئتعلمی دانشگاه لرستان و رئیس سابق پارک علموفناوری لرستان هم به مهر گفت: در برههای سرنوشتساز از تاریخ جهان ایران بار دیگر در کانون تحولات قرار گرفته و در برابر دشمنی آمریکایی - صهیونی و همپیمانانش ایستاده است.
وی ادامه داد: در این مسیر پر فراز و نشیب رهبر معظم انقلاب به همراه جمعی از فرماندهان و مردم بیگناه به شهادت رسیدهاند؛ رخدادی بسیار تلخ که درعینحال جلوهای از استمرار راه مقاومت و ایستادگی ملت ایران به شمار میآید.
عضو هیئتعلمی دانشگاه لرستان گفت: فرهنگ ایثار و شهادت همواره موتور محرک پایداری این ملت بوده و همین روحیه نیروهای نظامی و آحاد مردم را در دفاع از استقلال و عزت کشور استوار نگاهداشته است.
وی بیان کرد: اکنون نیز با انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر انقلاب این مسیر با عزمی تازه ادامه مییابد و من نیز بر پایبندی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و تداوم راه مجاهدت و استقلال تأکید میکنم.
حوریه مرادی: ملت ایران هرگز جبهه حق را رها نمیکنند
حوریه مرادی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه لرستان هم گفت: میخواهم ایران را سرزمین نجیبزادگان بنامم؛ مردمی که در عصر ظلمت در مقابل ستمکاران و جلادان جهان همچون امام غایبشان تنها و غریب در کره زمین همچون کوه ایستادهاند و هرگز جبهه حق را رها نمیکنند.
وی با بیان اینکه عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر تشنه معرفت و قیام است، افزود: فرهنگ شیعه و پیروان مکتب امیرالمؤمنین علی (ع) در طول تاریخ نشان دادهاند که در همه اعصار بذر آگاهی، اخلاق، ایمان، خدمت، تفکر و مبارزه با ظلم را در زمین زندگی میکارند.
مرادی توضیح داد: بی شک در تاریخ معاصر بشریت میان خیل رهبران جهان نام آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای رهبر شهید و حکیم ایران در ردیف اولیایی خاصی قرار خواهد گرفت که همچون ستاره در ظلمت شب با خون خود جهان را برای ظهور عدل و نور آماده کرده است؛ رهبری که همچون جد غریبش امام حسین (علیهالسلام) توسط بدترین اشقیا زمانه خود شهید شد، ایشان جان و مال و آبرو و فرزندان خود را در راه ایران و اسلام دادند.
دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه لرستان گفت: خون رهبر شهید امت ایران را گلگون کرده است و قدمهای شیعیان جهان را در مسیر ظهور منجی استوارتر ساخت شهادتش آیه آیه دعای ندبه را برای ما معنی ساخت و بیشازپیش ما را مضطر ظهور مهدی فاطمه کرد.
علی فرمانی: فقدان ایمان و معنویت در جبهه دشمن
علی فرمانی دانشیار گروه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه لرستان هم به مهر گفت: در این میدان نبرد نور و تاریکی باید با چشمباز و ذهن آگاه بجنگیم دشمن ما آمریکا، اسرائیل یهود و همپیمانانش اگرچه دارای تکنولوژی افسارگسیخته و غیرانسانی هستند، اما از یک خلایی بزرگ رنج میبرند.
وی با اشاره به فقدان ایمان و معنویت در جبهه دشمن، افزود: آنها سلاح میسازند تا نابود کنند، اما ما خداوند، صاحبالزمان (عج)، زمینوزمان را در اختیار داریم؛ زمینی که وطن ماست و زمانی که به نفع ملتهای بیدار میگذرد.
دانشیار گروه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه لرستان ادامه داد: پس بدانیم که ما دارای مکان و زمان هستیم و آنها تنها وامدار ماشینهایند؛ و ماشین هرگز بر انسان باایمان پیروز نخواهد شد و به همین دلیل رمز شکست آمریکا و اسرائیل ورود به الگوریتم جنگ بینهایت تا ظهور امام غریب هست.
سمانه قهرمانی: جان میدهیم؛ اما خاک نه!
سمانه قهرمانی استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان هم گفت: آمریکا و اسرائیل این بار در مورد غیرت و شجاعت ملت ایران اشتباه محاسباتی بزرگی مرتکب شدند.
وی تصریح کرد: اینها نمیدانند که ما ملت شهادتیم و جان میدهیم؛ اما خاک نه!
استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان بیان کرد: اکنون قلم و کتاب را کنار گذاشته و پابهپای رزمندگان کشور ما هم در خیابانها میدانداری میکنیم و تا نابودی اسرائیل از پا نمینشینیم.
فرزانه جعفری: یک وجب از خاک ایران را به هیچ اجنبی نخواهیم داد
فرزانه جعفری استادیار گروه زیستشناسی هم تأکید کرد: با رهبر شهیدمان و تمام کسانی که برای سرفرازی ایران ازخودگذشتگی کردند و به مقام شهادت نائل شدند عهد میبندیم یک وجب از خاک ایران اسلامی را به هیچ اجنبی نخواهیم داد.
وی ادامه داد: برای اعتلای ایران عزیز و فتح قلههای علم و دانش از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
مصادیق حقوقی اقدام قانونی علیه کشورهای ثالث منطقه
لیلا جوانمرد استادیار حقوق دانشگاه لرستان به پاسخ ایران به تجاوز آمریکایی - صهیونیستی اشاره کرد و گفت: از مصادیق توجیهکننده اقدام قانونی علیه کشورهای ثالث منطقه که قلمرو خود را در اختیار کشورهای متجاوز آمریکا - صهیونی قرار دادهاند آیه ۱۹۱ سوره بقره و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمععمومی و همچنین بند ۲ ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است.
مجتبی گراوند دانشیار تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه لرستان به مهر گفت: به گواهی تاریخ سرزمین ایران مهد فرزانگان و نیکاندیشان قلمداد میشود که ثمره آن حضور چهرههای علمی و فرهنگی در عرصههای مختلف خدمت به عالم بشریت است.
وی ادامه داد: لذا نام ایران و ایرانیان بر تارک تاریختمدن جهان میدرخشد. مردمانی سرافراز و نجیب که حیاتشان با خصلتهای برجسته اخلاقی همچون پهلوانی و جوانمردی گرهخورده است. مردمی مقاوم و میهنپرست که همچون فولاد آبدیده بافرهنگ غنی در طوفانهای سهمگین روزگار بر مشکلات غلبه کردهاند و در تاریخ پر فراز و
نشیب ایران همچون ققنوس شعلههای امید و هویت را به ارمغان آوردهاند.
بنابراین گزارش، باتوجهبه شرایط کنونی بهرغم تجاوز دشمن صهیونی - آمریکایی، ملت ایران با عزم راسخ و ارادهای قوی، بهسوی آیندهای روشن و پیروزیهای بزرگ در عرصههای مختلف حرکت میکند.
این حرکت نهتنها بهعنوان یک پاسخ به تجاوزات خارجی، بلکه بهعنوان یک تجلی از هویت و فرهنگ غنی ایرانیاسلامی است که همواره در تاریخ این سرزمین وجود داشته و خواهد داشت.
