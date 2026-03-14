فعالیت سینماهای حوزه هنری در ۴۰ شهر؛ اجرای پویش «سینما پای کار ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی اسماعیلی مدیرعامل موسسه بهمن سبز با اشاره به تصمیم سازمان سینمایی مبنی بر بازگشایی سینماهای سراسر کشور گفت: اغلب سینماهای حوزه هنری در سراسر کشور، از روز جمعه ۲۲ اسفند فعالیت خود را آغاز کردند. بازگشایی سینماها با رعایت ضوابط و شرایط امنیتی هر شهر و با تدبیر مدیران سینمایی بهمن سبز در استانها انجام میشود.
اسماعیلی با اشاره به فعالیت حدود ۶۰ سینمای بهمن سبز در کشور گفت: سینماداران بهمن سبز در شرایط فعلی همچون جنگ ۱۲ روزه، همراه با اتفاقات حماسی هستند که مردم ایران در کف خیابان رقم میزنند. معتقدیم که سینما در هر شهر یک نقطه مهم فرهنگی و رسانهای است که میتواند کارکردی فراتر از نمایش فیلم داشته باشد.
مدیر عامل بهمن سبز گفت: سینماهای حوزه هنری در شهرهای سراسر کشور، در جنگ ۱۲ روزه پویش «سینما همدل با ایران» را به مرحله اجرا رساندند و در ایام جنگ رمضان هم برنامهها و طرحهای ویژهای را در نظر داریم که با عنوان پویش «سینما پای کار ایران» راه اندازی و اجرا میکنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش تأکید کرد: با مرور اتفاقات مهم سالهای انقلاب و جنگ میبینیم که سینما نقش موثری در اتفاقات مختلف اجتماعی داشته است. امیدوارم در این روزها هم تمام اجزای سینمای ایران به گونهای عمل کنند که در همراهی با مردم نسبت به دیگر اجزای جامعه عقب نمانند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اضافه شدن فیلمهای سینمایی به چرخه اکران شرایط مطلوبی برای حضور مستمر مردم در سینما فراهم شود.
نظر شما