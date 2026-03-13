رئیس دامپزشکی عسلویه: ۹ مرکز متخلف به تعزیرات معرفی شد

حمداله مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان از ۲۹ بهمن لغایت ۲۲ اسفند در شهرستان عسلویه اجرا شد.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح تا کنون ۲۹۴ بازدید بهداشتی از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی توسط اکیپ های نظارتی در سطح شهرستان انجام شده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان عسلویه اظهار کرد: همچنین ۴۰۳ مجوز به مقدار ۴۴۵ تن محموله ورودی به شهرستان تحت نظارت های بهداشتی و قرنطینه ای قرار گرفته اند.

مظفری تصریح کرد: طی این مدت ۵۳ مورد غیر بهداشتی مورد بررسی، ۸۰ کیلوگرم فرآورده غیر بهداشتی معدوم سازی و ۹ مرکز متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان عسلویه اشاره کرد: طی این مدت ۱۱ گواهی بهداشتی به میزان ۶ تن، تحت نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی صادر شده است.