تشدید نظارت دامپزشکی بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در عسلویه

حمداله مظفری‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله در ایام خاص از جمله ماه محرم، عید قربان، ماه رمضان، عید نوروز و… نظارت‌های دامپزشکی بر روی مراکز عرضه فرآورده‌های پروتئینی تشدید می‌شود.

وی با اشاره به تقارن ایام نوروز و ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: در همین راستا نظارت‌های دامپزشکی در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز بر مراکز عرضه و فروش فرآورده‌های خام دامی شهرستان عسلویه افزایش می‌یابد.

مظفری نسب اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرستان عسلویه در این فصل از سال میزبان تعداد زیادی از مسافران نوروزی است تمهیدات بهداشتی دامپزشکی در این فصل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه آب و هوای شهرستان عسلویه فسادپذیری فرآورده‌های دامی را بیشتر می‌کند، افزود: همه موادی که عرضه می‌شوند باید معیارهای بهداشتی و استانداردهای مورد نیاز را داشته باشند.

مظفری نسب با اشاره به تشدید نظارت‌های بهداشتی در سطح شهرستان عنوان کرد: ۲ اکیپ شامل یک اکیپ ثابت و یک اکیپ سیار، از ۲۹ بهمن تا ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ نظارت‌های لازم را خواهند داشت.