۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

مظفری: نظارت دامپزشکی بر ۶۰۸ تن محموله پروتئینی در عسلویه انجام شد

بوشهر- رئیس اداره دامپزشکی عسلویه گفت: نظارت بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی بر ۶۰۸ تن محموله پروتئینی در شهرستان عسلویه انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله مظفری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان و ایام جنگ ( از ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵) تحمیلی در شهرستان عسلویه افزود: درپایان اجرای طرح ۴۴۸ بازدید بهداشتی از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی توسط اکیپ های نظارتی در سطح شهرستان انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان عسلویه افزود: همچنین ۵۹۲ مجوز به مقدار ۶۰۸ تن محموله ورودی به شهرستان تحت نظارت های بهداشتی و قرنطینه ای قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد : طی این مدت ۱۳۵ کیلوگرم فرآورده غیر بهداشتی معدوم سازی و ۱۰ مرکز متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان عسلویه اشاره کرد: طی این مدت ۱۳ گواهی بهداشتی به میزان هفت هزار و ۵۹۳ کیلوگرم ، تحت نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی صادر شده است.

کد مطلب 6792508

