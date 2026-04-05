مظفری: نظارت دامپزشکی بر ۶۰۸ تن محموله پروتئینی در عسلویه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله مظفری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان و ایام جنگ ( از ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵) تحمیلی در شهرستان عسلویه افزود: درپایان اجرای طرح ۴۴۸ بازدید بهداشتی از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی توسط اکیپ های نظارتی در سطح شهرستان انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان عسلویه افزود: همچنین ۵۹۲ مجوز به مقدار ۶۰۸ تن محموله ورودی به شهرستان تحت نظارت های بهداشتی و قرنطینه ای قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد : طی این مدت ۱۳۵ کیلوگرم فرآورده غیر بهداشتی معدوم سازی و ۱۰ مرکز متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.



رئیس اداره دامپزشکی شهرستان عسلویه اشاره کرد: طی این مدت ۱۳ گواهی بهداشتی به میزان هفت هزار و ۵۹۳ کیلوگرم ، تحت نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای دامپزشکی صادر شده است.