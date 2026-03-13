بیانیه جامعه مدرسین در پی صدور اولین پیام توسط رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی صدور اولین پیام توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اولین پیام رهبر انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای منتشر شد و روح امید و حماسه را در ملت شریف مضاعف کرد.
امواج اقتدار و عزتی که در این پیام متجلی گشته بود، جبهه ظلم جهانی را به حیرت واداشت و حقارت و ذلت را نصیب دشمنان ایران کرد.
این پیام روشنگر و بصیرت افزا بار دیگر نشان داد که ولایت فقیه علاوه بر مدیریت سیاسی و حکومتی، یک شأن هدایتگرانه و پیامبرگونه دارد.
معظمله در این پیام، سیاستهای قاطع جمهوری اسلامی در مورد جنگ را تبیین و بر همه آشکار کردند که ایران بدون پشیمان کردن دشمن، از این جنگ خارج نخواهد شد.
محتوای عمیق این پیام که منبعث از دیدگاههای اجتهادی معظمله و مبانی متقن و مستحکم اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) است باید توسط نخبگان و بزرگان تبیین شود تا امواج معرفتی و گفتمانی آن در جامعه، فهم و ترویج شود.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تجدید بیعت با رهبر مقتدر و معظم انقلاب اسلامی، عزم راسخ خود را در مساعدت و همراهی با خَلَف شایسته امام شهید، اعلام میکند و یقینا مردم شریف و رشید ایران اسلامی نیز همچون همیشه با ولایت فقیه، پیوندی ناگسستنی خواهند داشت.
قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی صدور اولین پیام توسط رهبر معظم انقلاب پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی صدور اولین پیام توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
