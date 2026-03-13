حزب آزادی انتخاب رهبر انقلاب را به ایشان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب آزادی با صدور پیامی، انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای را بهعنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران، به ایشان تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای دامت توفیقاته
با عرض تسلیت شهادت حضرت آیت الله شهید سیدعلی خامنهای و دیگر اعضاء بیت محترم و شهادت جمعی از فرماندهان سلحشور و سرافراز و شهروندان عزیز ایران اسلامی، انتخاب حضرتعالی را بعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان رهبری به ملت سربلند ایران زمین تبریک عرض نموده و در این شرایط دشوار و خطیر که کشور عزیزمان ایران اسلامی در مقابل تجاوزات وحشیانه آمریکای جنایتکار و رژیم خونآشام صهیونی قرار گرفته است
از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت داریم جنابعالی در راهبری نظام و حفظ انسجام و اقتدار ملی و تمامیت ارضی کشور، جهت استقرار راهبرد انقلاب اسلامی، یعنی استقلال، ازادی، جمهوری اسلامی و پیشرفت و توسعه کشور و رفاه برای همه آحاد ملت که در دوران عمر باشکوه انقلاب اسلامی، حافظ و پشتیبان آن بودهاند و از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند توفیق روزافزون عنایت فرماید.
حزب آزادی
۱۸ اسفند ۱۴۰۴
