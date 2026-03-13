به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه تقدیر و تشکر شورای هماهنگی تبلیغات‌اسلامی استان لرستان از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس آمده است: «مردم سرافراز و حماسه ساز لرستان، خروش بی مثال شما در تاریخی ترین روز قدس تاریخ مصداق بارز خلق حماسه بود و همچون دیگر نقاط ایران زمین و جهان اسلام دشمنان و جهانیان را دچار حیرت کرده و بدون شک متجاوزان و ایادی خودفروخته آنان را به تجدیدنظر در محاسبات خود وادار خواهد نمود.

سیل عظیم جمعیت و شور و شعور شما در میدان‌ عمل، تجلی معجزه ی خون امام شهید امت بود که قدم های استوار شما را در تحقق وعده های دیرینتان و ایستادگی و مقاومت در راه حفظ حریم ایران اسلامی و کرامت انسانی محکم تر نمود.

حضور اقشار مختلف مردم، پیام مقاومت مردمی را به جهان مخابره کرد که بارها مادران این سرزمین در گوششان خوانده اند:

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم

و امروز این نسلِ تربیت یافته در مکتب سیدالشهدا(ع) آماده جانفشانی و دفاع از خاک سرزمین خود و بیرون راندن شیاطین از منطقه و آزادی قدس شریف هستند و از هر زمان دیگری به این آرزوی دیرین خود نزدیک ترند.

بدون شک این حضور تاریخی موجب خشنودی قلب حضرت بقیه الله الاعظم(ارواحنافداه) و امامین انقلاب اسلامی و شهیدان گلگون کفن کشور گردید و به عنوان بیعتی تاریخی با رهبر جوان انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای(حفظه الله) فصل جدیدی را در مناسبات بین المللی خواهد گشود، فصلی که در آن بی تردید ملت بزرگ ایران اسلامی میدان دار گسترش عدالت و آزادگی در سراسر جهان خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات‌اسلامی استان لرستان با تعظیم در برابر این بصیرت و میدان داری شجاعانه شما، مراتب تقدیر و سپاس خود را ابراز نموده و ضمن افتخار به خدمتگزاری شما مردم فهیم و انقلابی، قدردان قدم های مبارک شما مردم روزه دار و داغدار در راهپیمایی دیدنی و بی نظیر روز قدس است و سربلندی، نصرت و عزت شما و همه حماسه سازان نیروهای مسلح در برابر جنود شیطانیِ رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را از خداوند متعال مسئلت می نماید.

طاعاتتان قبول، عزمتان استوار و جهادتان توام با فتح و ظفر باد. انشاالله»