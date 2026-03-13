قیمت شیشه ساختمانی در تهران تعدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، از برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت هر زمان کمبود یا خللی در بازار مشاهده شود، بلافاصله برای رفع آن تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی انجام می‌شود.

او با اشاره به تحولات اخیر بازار افزود. در روزهای گذشته یکی از موضوعات مهم، افزایش تقاضا برای شیشه ساختمانی بوده است.

به گفته او، به‌دلیل آسیب‌هایی که در برخی ساختمان‌های مسکونی در تهران ایجاد شده، تقاضا برای این محصول افزایش یافته و همین مسئله به افزایش نسبی قیمت‌ها منجر شده است.

عسگری گفت: با هماهنگی اتحادیه‌های مرتبط و شرکت تعاونی مربوطه، سازوکاری طراحی شده است تا شهروندان برای تهیه شیشه ساختمانی با هزینه‌های نامتعارف روبه‌رو نشوند و بتوانند این محصول را با قیمت‌های متعارف و نزدیک به قیمت‌های گذشته تهیه کنند.

به گفته او، هدف از این اقدام تسهیل روند بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران همچنین تأمین نان را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه برخی نانوایی‌ها به‌صورت خودسرانه فعالیت خود را متوقف کرده بودند، اما اکنون اتحادیه‌های نان فعالانه در حال همکاری هستند و تقریباً تمام واحدهای تولیدی در حال پخت نان‌اند.

او افزود: در ۱۰ روز گذشته حدود ۳۳ واحد نانوایی که تعطیل شده بودند شناسایی شدند و به آن‌ها تذکر داده شد.

به گفته عسگری، واحدهایی که در مهلت تعیین‌شده فعالیت خود را از سر نگرفتند با قطع سهمیه آرد و معرفی به دستگاه قضایی مواجه شدند.

با این حال او تأکید کرد، بیشتر نانوایان در حال فعالیت‌اند و در حوزه آرد، نان و سایر کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد.

عسگری همچنین به وضعیت میوه شب عید اشاره کرد و گفت: میوه تنظیم بازاری از چند روز گذشته وارد بازار شده و همین مسئله باعث کاهش قیمت برخی اقلام شده است.

به گفته او، علاوه بر میادین میوه و تره‌بار شهرداری، شبکه خرده‌فروشی نیز در عرضه میوه تنظیم بازاری فعال شده و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده قیمت‌ها باز هم کاهش پیدا کند.

معاون اقتصادی استاندار تهران در پایان تأکید کرد در سایر کالاهای اساسی نیز کمبودی وجود ندارد و زنجیره‌های تأمین، توزیع و نظارت در حال فعالیت هستند. او گفت ۱۲۰ گشت نظارتی که برای روزهای پایانی سال برنامه‌ریزی شده‌اند به‌طور کامل فعال‌اند و اجازه گران‌فروشی، احتکار یا سوءاستفاده در بازار داده نخواهد شد.