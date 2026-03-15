۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

استاندار کرمانشاه: برخورد با گران‌فروشی شیشه ساختمانی ضروری است

استاندار کرمانشاه: برخورد با گران‌فروشی شیشه ساختمانی ضروری است

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با اشاره به گزارش‌هایی از افزایش قیمت شیشه ساختمانی در برخی واحدها، خواستار ورود تعزیرات و برخورد جدی با متخلفان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: مبنای همه تصمیمات این ستاد باید تأمین منافع مردم باشد و هیچ اقدامی که این اصل را در اولویت قرار ندهد قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره افزایش قیمت شیشه ساختمانی در سطح بازار افزود: با توجه به مأموریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ارزیابی خسارت‌ها و تعمیر برخی واحدهای مسکونی، گزارش‌هایی از افزایش غیرمتعارف قیمت توسط برخی فروشندگان و نصابان شیشه دریافت شده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: لازم است سازمان تعزیرات حکومتی با ورود به این موضوع، تخلفات احتمالی را بررسی کرده و با افراد متخلف برخورد قاطع انجام دهد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت همراهی اصناف با مردم در شرایط فعلی بیان کرد: بسیاری از کسبه و بازاریان منصف اعلام کرده‌اند که در این شرایط به خود اجازه افزایش قیمت نمی‌دهند و در کنار مردم هستند، بنابراین موارد معدود تخلف باید سریع شناسایی و با آن‌ها برخورد شود.

وی همچنین از آمادگی کارخانجات تولید شیشه ساختمانی برای تأمین نیاز استان‌ها خبر داد و گفت: در صورت وجود کمبود، باید میزان نیاز استان اعلام شود تا شیشه مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان تأمین و به استان منتقل شود.

استاندار کرمانشاه خواستار ابلاغ فوری این موضوع به دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت شد و بر پیگیری جدی آن تأکید کرد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بر حساسیت نسبت به گزارش‌های مرتبط با گمرک و مرزها تأکید کرد و افزود: در شرایط خاص کنونی باید مسائل احتمالی بدون تأخیر و از طریق ارتباط مستقیم با مسئولان مربوطه پیگیری و برطرف شود.

وی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر روند تجارت مرزی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مرزها تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش‌های اعضای ستاد تنظیم بازار استان گفت: لازم است با جدیت و تلاش مضاعف، موضوع تنظیم بازار، تأمین کالاهای اساسی و پرمصرف و رسیدگی به دغدغه‌های مردم با حساسیت بیشتری دنبال شود.

کد خبر 6775411

