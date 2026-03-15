به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان اظهار کرد: مبنای همه تصمیمات این ستاد باید تأمین منافع مردم باشد و هیچ اقدامی که این اصل را در اولویت قرار ندهد قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به برخی گزارشها درباره افزایش قیمت شیشه ساختمانی در سطح بازار افزود: با توجه به مأموریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ارزیابی خسارتها و تعمیر برخی واحدهای مسکونی، گزارشهایی از افزایش غیرمتعارف قیمت توسط برخی فروشندگان و نصابان شیشه دریافت شده است.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: لازم است سازمان تعزیرات حکومتی با ورود به این موضوع، تخلفات احتمالی را بررسی کرده و با افراد متخلف برخورد قاطع انجام دهد.
حبیبی با تأکید بر ضرورت همراهی اصناف با مردم در شرایط فعلی بیان کرد: بسیاری از کسبه و بازاریان منصف اعلام کردهاند که در این شرایط به خود اجازه افزایش قیمت نمیدهند و در کنار مردم هستند، بنابراین موارد معدود تخلف باید سریع شناسایی و با آنها برخورد شود.
وی همچنین از آمادگی کارخانجات تولید شیشه ساختمانی برای تأمین نیاز استانها خبر داد و گفت: در صورت وجود کمبود، باید میزان نیاز استان اعلام شود تا شیشه مورد نیاز در کوتاهترین زمان تأمین و به استان منتقل شود.
استاندار کرمانشاه خواستار ابلاغ فوری این موضوع به دستگاههای مرتبط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت شد و بر پیگیری جدی آن تأکید کرد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بر حساسیت نسبت به گزارشهای مرتبط با گمرک و مرزها تأکید کرد و افزود: در شرایط خاص کنونی باید مسائل احتمالی بدون تأخیر و از طریق ارتباط مستقیم با مسئولان مربوطه پیگیری و برطرف شود.
وی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر روند تجارت مرزی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در مرزها تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاشهای اعضای ستاد تنظیم بازار استان گفت: لازم است با جدیت و تلاش مضاعف، موضوع تنظیم بازار، تأمین کالاهای اساسی و پرمصرف و رسیدگی به دغدغههای مردم با حساسیت بیشتری دنبال شود.
نظر شما