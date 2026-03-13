سپاه: آغاز موج چهل و پنجم عملیات وعده صادق۴ با رمز یا صاحب الزمان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، در عصر روز جمعه، پس از لبیک شگفتانگیز مردم ایران به رهبر معظم انقلاب و حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، موج چهل و پنجم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک "یا صاحب الزمان" به اجرا درآمد.
این عملیات، که به یاد "شهید حاجی زاده" و "شهید محمود باقری" برگزار شد، علیه اهداف دشمن آمریکایی-صهیونیستی انجام گرفت. در این راستا، انبوه موشکهای نقطهزن سوخت جامد خیبرشکن با همکاری نیروی دریایی سپاه و یگانهای پهپادی ارتش و سپاه و همچنین حزبالله لبنان به کار گرفته شدند.
روابط عمومی سپاه ضمن اعلام این خبر، تأکید کرد که این عملیات نشاندهنده عزم راسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدات دشمنان است.
نظر شما