نیروی دریایی آمریکا اگر جرئت دارد به سواحل جاسک و تنگه هرمز نزدیک شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار فرهاد فتاحی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش معاون عملیات نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی آمریکا اگرجرئت دارد به سواحل جاسک و تنگه هرمز نزدیک شود.

وی با بیان اینکه شماری از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر ۴ بهمن، با ناوشکن دنا، ناو لاوان و ناو سوخت‌رسان و پشتیبانی بوشهر، عازم دریانوردی کارورزی بودند.، تصریح کرد: پیش از شروع ماموریت، دعوت‌نامه‌ای را از کشور هندوستان گرفتیم تا یکی از یگان‌های شناور رزمی ما در رزمایش صلح و دوستی شرکت کنند.

امیر فتاحی افزود: در میانه مسیر، ناو دنا از ناوگروه جدا می‌شود تا ۲۶ بهمن در یکی از بنادر هندوستان در خلیج بنگال پهلو بگیرد.

وی ادامه داد: ششم اسفند ناو دنا از رزمایش هندوستان به سمت ناوگروه ایران، در جنوب سریلانکا بازمی‌گشت که آمریکا به این ناو حمله تروریستی کرد. سریلانکا همکاری خوبی با ما داشت و غواصانش را اعزام کرد تا پیکر شهدا جمع‌آوری شود. اصول جنگ دریایی این است که اگر می‌خواهید رزم سطحی انجام دهید، باید یک گروهی را عازم درگیری کنید نه یک فروند شناور رزمی.

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه ناوشکن دنا برای یک ماموریت آموزشی رفته بود، اگرچه مسلح بوده اما یک یگان تنها به رزم یک گروه یا ناوگروه نمی‌تواند برود، اظهار داشت: این ناو با سواحل ما بسیار فاصله داشت و ما نمی‌توانستیم در حدود ۲ هزار مایل دریایی دورتر، پشتیبانی انجام دهیم.

دریادار فتاحی تاکید کرد: ایران بهترین نیروهای خود را به رزمایش صلح و دوستی در هند فرستاده بود و ما آنها را در حمله ناجوانمردانه آمریکا از دست دادیم. تا الان هیچ گزارشی نبوده که یک فروند از ناوشکن آمریکا نزدیک سواحل ما شود، چون مطمئن است اگر نزدیک شود، منهدم می‌شود و به قعر دریا می‌رود.

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: نیروی دریایی آمریکا اگر جرئت دارد، به سواحل جاسک و تنگه هرمز انفرادی نزدیک شود.