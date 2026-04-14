۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

شهبازی: خدمات ناوگان اتوبوسی در تجمعات کرمانشاه رایگان است

کرمانشاه- مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه گفت: خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی برای شرکت در تجمعات «نحن منتقمون» تا پایان فروردین‌ماه رایگان است.

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، اظهار کرد: بنا به دستور مهندس بیژن مرادی، شهردار محترم کرمانشاه، خدمت‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه در موج هفتم اجتماعات شبانه مردم که در راستای حمایت از نیروهای مسلح و بیعت با مقام معظم رهبری برگزار می‌شود، تا پایان فروردین‌ماه رایگان خواهد بود.

وی با تشریح دقیق مسیرهای جابه‌جایی مسافران افزود: استفاده از ناوگان اتوبوسرانی از مبادی شهرک چغاکبود، شهرک دولت‌آباد، شهرک ده‌پهن، شهرک کیانشهر، شهرک الهیه، میدان رفعتیه، خیابان بهار و شهرک بسیج به صورت رفت و برگشت جهت حضور در شب‌های «نحن منتقمون» در خدمت همشهریان عزیز می‌باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه با تأکید بر استمرار بی‌وقفه خدمات‌رسانی عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و لزوم حفظ امنیت و پایداری در ارائه خدمات شهری، ناوگان اتوبوسرانی با تمام ظرفیت خود به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به شهروندان عزیز است.

شهبازی تصریح کرد: با توجه به اینکه این سازمان متعهد به حفظ پایداری در ارائه خدمات و همراهی همه‌جانبه با مردم است، این تصمیم ویژه در راستای تسهیل تردد شهروندان در این ایام حساس اتخاذ شده و امید است که با همکاری مردم، موجب رضایتمندی حداکثری آن‌ها گردد.

وی در پایان با دعوت از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه کرمانشاه برای حضور در این محافل حماسی، اضافه کرد: محل اجتماع شبانه امشب مصادف با شب شهادت امام صادق (ع)، در منطقه «سه‌راه مسکن (میدان معلم)» بوده و این مراسم رأس ساعت ۲۱ برگزار خواهد شد.

