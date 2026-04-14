شهبازی: خدمات ناوگان اتوبوسی در تجمعات کرمانشاه رایگان است

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (علیه‌السلام)، اظهار کرد: بنا به دستور مهندس بیژن مرادی، شهردار محترم کرمانشاه، خدمت‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه در موج هفتم اجتماعات شبانه مردم که در راستای حمایت از نیروهای مسلح و بیعت با مقام معظم رهبری برگزار می‌شود، تا پایان فروردین‌ماه رایگان خواهد بود.

وی با تشریح دقیق مسیرهای جابه‌جایی مسافران افزود: استفاده از ناوگان اتوبوسرانی از مبادی شهرک چغاکبود، شهرک دولت‌آباد، شهرک ده‌پهن، شهرک کیانشهر، شهرک الهیه، میدان رفعتیه، خیابان بهار و شهرک بسیج به صورت رفت و برگشت جهت حضور در شب‌های «نحن منتقمون» در خدمت همشهریان عزیز می‌باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه با تأکید بر استمرار بی‌وقفه خدمات‌رسانی عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و لزوم حفظ امنیت و پایداری در ارائه خدمات شهری، ناوگان اتوبوسرانی با تمام ظرفیت خود به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به شهروندان عزیز است.

شهبازی تصریح کرد: با توجه به اینکه این سازمان متعهد به حفظ پایداری در ارائه خدمات و همراهی همه‌جانبه با مردم است، این تصمیم ویژه در راستای تسهیل تردد شهروندان در این ایام حساس اتخاذ شده و امید است که با همکاری مردم، موجب رضایتمندی حداکثری آن‌ها گردد.

وی در پایان با دعوت از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه کرمانشاه برای حضور در این محافل حماسی، اضافه کرد: محل اجتماع شبانه امشب مصادف با شب شهادت امام صادق (ع)، در منطقه «سه‌راه مسکن (میدان معلم)» بوده و این مراسم رأس ساعت ۲۱ برگزار خواهد شد.