به سخره گرفتن ترس و دشمن در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی کل انتظامی کشور پس از راهپیمائی روز جهانی قدس پیامی را صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

«در روز قدس میلیون‌ها ایرانی حتی بیش از سالیان گذشته و آن هنگام که آماج عملیات رسانه‌ای و روانی گسترده و تهاجم نظامی شدید دشمن آمریکائی- صهیونیستی بودند، شجاعانه خیابان‌ها را به تصرف خود در آورده و با سخره گرفتن ترس و مرگ؛ شکست و استیصال دشمن را فریاد زدند.

اینک پس از راهپیمایی پرشکوه و اقتداربخش روز جهانی قدس دشوار بتوان کسی را یافت که شکست دشمن را نه بر روی کاغذ بلکه در روی زمین؛ نبیند و مشاهده ننماید.

این پیروزی گوارای ملتی عاشورایی باد که دشمن را ذلیل تر از همیشه کرد و صلابت و اقتدار میهن خویش را صد چندان ساخت.»