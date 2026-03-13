به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی شامگاه جمعه در مراسم تجلیل از خادمان بقاع متبرکه شهرستان قائم‌شهر اظهار کرد: خدمات خیرین، واقفان، متولیان و خادمان وقف در بقاع متبرکه اقدامی ارزشمند و ماندگار است و امید می‌رود این تلاش‌ها در پیشگاه خداوند متعال مورد قبول واقع شود.

امام جمعه قائم‌شهر با اشاره به فضای معنوی ماه مبارک رمضان افزود: ماه رمضان امسال حال و هوای خاصی داشت و به نوعی رمضانی تاریخی رقم خورد؛ چرا که در آستانه سالگرد شهادت امام علی، یاد و نام شهدا و بزرگان دین بیش از گذشته در جامعه طنین‌انداز شد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم و برنامه‌های مذهبی گفت: در شب‌های سرد، مردم ساعت‌ها در خیابان‌ها و میادین حضور یافتند و این حضور نشان‌دهنده عمق ایمان و پایبندی آنان به ارزش‌های دینی و انقلابی است.

وی ادامه داد: استکبار جهانی و جریان صهیونیستی انتظار داشتند جمهوری اسلامی در برابر فشارها عقب‌نشینی کند، اما ملت ایران با بصیرت و آگاهی نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی نه‌تنها عقب نمی‌نشینند، بلکه با قدرت از آرمان‌های خود دفاع می‌کنند.

معلمی با بیان اینکه مردم ایران همواره پشتیبان ولایت و رهبری هستند، افزود: در سراسر کشور، مردم خواستار استمرار راه و اندیشه امام راحل و رهبری انقلاب بوده و همواره بر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید دارند.

وی همچنین با اشاره به شرایط دشوار منطقه و فشارهای دشمنان گفت: شرایط جنگی و فشارهای بین‌المللی سختی‌های خاص خود را دارد، اما جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصول انسانی و اسلامی تأکید داشته و حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از آسیب رساندن به غیرنظامیان پرهیز می‌کند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان حوادث، نه‌تنها دچار ضعف نمی‌شوند بلکه با روحیه‌ای قوی‌تر در مسیر مقاومت و دفاع از آرمان‌های انقلاب گام برمی‌دارند.